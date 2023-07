Calcio Savona. Marinelli mette i puntini sulla questione marchio: "Venduto a Cittadino ma mi risulta non abbia formalizzato l'acquisizione"

Simone Marinelli è al momento all'esterno delle cronache puramente tecniche, dopo la cessione dell'Albenga, ma il nome del tipster è tornato a circolare nelle ultime ore attorno al Savona Fbc, dopo la mancata iscrizione dai campionati federali da parte del presidente Massimo Cittadino.

Il tema è noto: quello del marchio del Savona Fbc.

"Ci tengo a fare chiarezza - ha esordito Marinelli - per spiegare l'attuale situazione.

Io ho venduto il marchio al gruppo rappresentato da Massimo Cittadino, ma risulta ancora appartenente al sottoscritto, in quanto la proprietà del Savona Fbc non lo ha mai formalmente riscattato.

Non so quanto tempo abbiano per farlo, ne parlerò anche con il mio avvocato, ma al momento non posso cedere un marchio che ho venduto, sarebbe appropriazione indebita.

Cosa farò nel caso decada la possibilità da parte del presidente Cittadino di riscattare il marchio? Dopo che nel Città di Savona sono entrate persone che mi hanno diffamato, come il signor Viani, o che collaborano e mi hanno denunciato, come il signor Pusceddu, ovviamente non lo cederò gratis".