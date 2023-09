Villanova d'Albenga, l'azienda Arte mette in vendita 11 locali in località Lerrone

Secondo quanto previsto dal regolamento che disciplina acquisizioni, alienazioni, permute e locazioni di beni immobili senza vincolo di destinazione di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), l'Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona (Arte) mette in vendita con trattativa diretta 11 locali in località Lerrone a Villanova d'Albenga, in via Martiri 34..