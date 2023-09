Torna "Varazze All Sports": due giornate di promozione della pratica sportiva

Sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 a Varazze torna "All Sports", un grande evento di promozione della pratica sportiva, incentrato su dimostrazioni ed informazioni, organizzato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Varazze, in collaborazione dalla sezione varazzina della Lega Navale Italiana e della locale Associazione Commercianti "Tre Borghi".

Le associazioni sportive si presentano alla Città nel secondo fine settimana di settembre, a pochi giorni dall'inizio di un altro bellissimo anno di sport, con lo scopo di divulgare e far conoscere le loro attività.

Le dimostrazioni e le prove libere inizieranno alle 15:30 sul Molo Marinai d'Italia e alle ore 16:30 in Piazza Nello Bovani nella giornata di sabato 9 settembre.

Alla manifestazione hanno aderito in modo corale tutte le associazioni sportive, che, grazie ad "Varazze All Sports", avranno la possibilità di promuoversi e di far sperimentare le loro attività, dando anche la possibilità ad ogni bambino di scegliere lo sport che più gli piace.

Attività si prove libere per bambini dai 3 ai 12 anni.