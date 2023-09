Calcio, Asti. Brustolin sottolinea l'impresa dei galletti: "Primo successo a Vado, bravi a soffire e rimaner compatti" (VIDEO)

Silvio Brustolin può rappresentare uno dei migliori termometri, soprattutto per la sua lunga esperienza in biancorosso, per percepire il clima all'interno del mondo Asti.

Una sana cautela nelle dichiarazioni accompagna il portiere dei galletti, ma al contempo c'è la consapevolezza di aver disputato una prova convincente sotto tutti i punti di vista in casa del Vado, battuto al Chittolina per la prima volta dopo il ritorno in Serie D.

Importante anche il rinvio lungo del numero uno astigiano, seppur le chiavi della regia restino saldamente nelle mani di Picone.