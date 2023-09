Parahockey: il Liguria HC Savona trionfa in Coppa Italia! Battuta Roma nella categoria Open Elite

Il Liguria HC Savona conquista la Coppa Italia di Parahockey con le finali del torneo che si sono svolta a Mori in provincia di Trento. Il team ligure in finale ha avuto la meglio sull'Archetto Roma battuta 3-2 nella categoria Open Elite.

Guidati dall'allenatore Carlo Colla i biancoblù hanno conquistato il trofeo nazionale. Grande soddisfazione per i ragazzi del Liguria HC Savona. La rosa vincitrice della coppa è composta da Luca Serra, Flavio Canay, Luca Petrolla, Gabriele Papaleo, Mattia Paonessa, Thomas Caramanna, Vittorio Pavone, Samuel Perez, Walid Jadili, Pierpaolo Bencardino e Endri Buzali. Per Flavio Canay e Vittorio Pavone anche la gioia della convocazione nella nazionale di hockey prato paralimpica italiana campione d'Europa in carica.

Nella categoria Open oltre al Liguria HC Savona e l'Archetto Roma hanno preso parte alla competizione anche l'Acli VIII Roma e altre due squadre savonesi: il Torretta HC Savona e il Pippo Vagabondo Savona.

Liguria protagonista in Coppa Italia anche nella categoria Open Promo con la vittoria finale del Pippo Vagabando Savona che, sempre nel campo sportivo di Mori, ha battuto 2-0 il Mercurio Roma.