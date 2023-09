Un punto non è da disdegnare, soprattutto quando una squadra competitiva come il Campomorone Sant'Olcese si trova in vantaggio a 20 minuti dalla fine.

Il Pietra Ligure ha però saputo replicare colpo su colpo, per qualità e intensità ai genovesi di Alessi, come ha ribadito anche Enrico Dominici in conferenza stampa.

La preparazione del match in settimana e stata ottimale, inoltre il centravanti biancoceleste ha avuto modo di parlare dei propri (vecchi e nuovi) compagni di reparto.