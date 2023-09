Atletica Val Lerrone sugli scudi a Imperia: Garibaldi, Cusato e Betti a podio

La nostra cadetta Anna Giribaldi scende in campo coprendo, per la prima volta, ben cinque specialità e subito contabilizza tutta la preparazione messa in campo sotto la guida del tecnico Adina Navradi: 80m ostacoli con il tempo 14.60 (-1.3), lancio del giavellotto (18.14m), salto in alto (1.20m), salto in lungo (4.80m) e 600m (1:47.68). Anna conclude la sua gara di Pentathlon al terzo posto individuale salendo sul podio con ben 2888 punti che portano l'Atletica Val Lerrone al quarto posto nella classifica di squadra.