Boissano. Oltre 700 atleti hanno impreziosito l'Incontro dell'Amicizia, il prossimo anno tappa in Catalogna

Le premesse erano quelle di una grande festa sportiva, con una partecipazione nutrita anche oltre i confini nazionali: presenti quattro delegazioni catalane e una elvetica, molti giovani e atleti di tutte le categorie.

Complice una giornata meteorologicamente perfetta – quasi a compensare l’annullamento dell’edizione dello scorso anno di “Boissano Autumn” a causa dell’allerta rossa – i volontari del Boissano Team, insieme ai co-organizzatori Atletica Arcobaleno Savona e Centro Atletica Celle Ligure, hanno dato vita a uno splendido evento, riuscendo a coordinare e portare a termine una manifestazione di grande valore sportivo, sociale e turistico.

Fondamentale il supporto del Comune di Boissano e degli altri Comuni firmatari dell’accordo per la gestione dell’impianto sportivo, oltre al contributo della Fondazione Agostino De Mari, dei volontari della Croce di Malta Pubblica Assistenza e dei gruppi di Protezione Civile di Boissano e Toirano.

Confermata la presenza di oltre 700 atleti, tra cui una cinquantina di giovanissimi dei Centri di Avviamento allo Sport della Provincia di Savona, che hanno aperto le gare a mezzogiorno.

Da lì in poi, quasi nove ore di attività intensa, tra prestazioni di rilievo, sudore, sorrisi e grande entusiasmo.

La giornata è stata impreziosita da un momento toccante dedicato a Daniela Fassi, insegnante, formatrice e atleta di livello nel panorama Master, scomparsa un anno fa.

Per ricordarla, oltre 50 compagne di gare e allenamenti hanno corso insieme un 100 metri simbolico, indossando magliette e bracciali commemorativi realizzati per l’occasione.

Sono seguite le due premiazioni a lei intitolate:

Anita Scioni (Atletica Gessate), vincitrice tra le Allieve in 12.87;

Vittoriana Gariboldi (Atletica Santa Monica Misano), prima tra le Master in 15.79.

Tra le migliori prestazioni assolute femminili, Sara Bustreo (Pro Patria Milano) si è imposta sui 300 metri in 42.26.

Negli 800 metri tripletta Arcobaleno con Alessia Laura oro in 2.21.17, seguita da Asia Zucchino e Anna Crovetto.

Nei 3.000 metri, doppietta di alto livello per l’Atletica Levante con Stefania Caponera (10.22.86) davanti a Irina Manic (10.43.72).

La prova sui 200 ostacoli è andata a Sofia Onorati (Atletica Alba) in 31.76, mentre nella staffetta svedese (100+200+300+400) hanno vinto le varazzine dell’Atletica Arcobaleno (Luana Gaviotti, Letizia Fiorito, Sara La Torre e Maria Teresa Del Gobbo) in 2.34.90.

Nel salto in lungo, successo per Luisa Nolasco (Atletica Cairo) con 4.83 metri, e nel getto del peso affermazione di Clelia D’Agostini (Bracco Atletica) con 10.99 metri.

Nel settore maschile, Nicolas Daniele Trupja (SAF Atletica) ha vinto i 100 metri in 10.96.

Sui 300, successo per Federico Di Scola (Nuova Atletica 87) in 36.03, davanti agli Arcobaleno Luca Conte (3° in 36.23) ed Emiliano Veirana (4° in 37.13).

Negli 800 metri, vittoria catalana di Marius Luke Mills (AA Figueres) in poco più di 1.57, mentre nei 3.000 ha dominato Tommaso Arena (Arcobaleno) con 8.50.13, davanti a Daniel Jeremy Allen e Simon Scardi (Atletica 100 Torri Pavia).

Sui 200 ostacoli successo di Luca Stefanachi (Atletica Alba) in 26.85.

La staffetta svedese è andata alla Nuova Atletica 87 (Rogantini, Zibra, Repossi, Di Scola) in 2.01.51, seguita dall’Atletica Arcobaleno Savona (Morando, Biale, Veirana, Conte).

Nel getto del peso, dominio di Giordano Musso (CUS Genova) con un lancio da 14.53 metri.

Tanti anche i risultati di spessore nelle gare giovanili ragazzi/e e cadetti/e.

Spicca la prova del talento dell’Atletica Levante, Flavio Frederic Angelini, che ha corso i 1000 metri praticamente “a cronometro”: il suo 2.29.60 rappresenta la nuova miglior prestazione nazionale di categoria 2025.

Prima dell’immancabile banchetto finale, degno delle migliori strisce di Asterix, spazio anche per la premiazione delle delegazioni straniere:

le catalane CA Palafrugell, AA Figueres, CA Santa Cristina d’Aro e GEE Gironi, insieme agli svizzeri del Bernex–Confignon.

Per la 31ª edizione dell’Incontro dell’Amicizia, l’appuntamento è già fissato: tra un anno, in terra catalana, probabilmente a Figueres!