Boissano celebra i 30 anni dell’Incontro dell’Amicizia: oltre 700 atleti attesi in pista

Ci sarà veramente molta partecipazione in occasione dei 30 anni dell’Incontro dell’Amicizia, valido anche come “Boissano Autumn” ed opportunità per ricordare una grande amica ed appassionata dell’atletica, oltre che insegnante e formatrice, Daniela Fassi.





Sabato 18 ottobre l’impianto sportivo comprensoriale per l’atletica leggera di Via Marici registrerà un nuovo “tutto esaurito”, con oltre 700 atleti gara, probabilmente un ulteriore record per un evento proposto oltre la metà di ottobre in terra ligure.

Tra i numerosi iscritti, in gara oltre 70 giovani atleti provenienti dalla Catalogna (a rappresentare, oltre al Club del CA Palafrugell – gemellato da sempre con Arcobaleno e Centro Atletica Celle Ligure – altre realtà di base della Provincia di Girona quali l’AA Figueras, il GEE Gironi, il CA Santa Cristina ed il CA Puicerda’) ed è attesa anche una delegazione elvetica in rappresentanza dell’Atletica Geneve e del CA Bernex.

Ovviamente rappresentata da moltissimi atleti ed atlete l’Atletica Arcobaleno Savona, rinforzata dai giovani delle realtà collegate (oltre al Centro Atletica Celle Ligure e l’Atletica Boissano Team, l’Atletica Varazze, l’Athle Team Genova, il CFFSD Cogoleto Atletica ed altri Team che partecipano attivamente a questo progetto organizzativo quali l’Atletica Ovadese Ormig, l’Atletica Casorate Team ed il CUS Pavia).

Insomma, una consolidata rete di amicizia e collaborazione che anche in questa occasione saprà produrre proposte sia sportive che culturali (prevista anche una visita alle Grotte di Toirano) volte a trasmettere ed a consolidare ulteriormente legami e valori assolutamente positivi.





Inizio gare sin dalla tarda mattinata (con ritrovo fissato alle ore 11) con le attività rivolte alla categoria esordienti.

L’intenso programma gare proseguirà sino alle 20, per poi lasciare spazio ad un momento di condivisione e scambio tra i rappresentanti dei Team che nel lontano 1995 diedero il via a questa simpatica iniziativa che lega le realtà atletiche liguri (Celle Ligure inizialmente, poi Arcobaleno e dintorni) a quelle catalane della provincia di Girona (in primis il CA Palafrugell, guidato dal capitano-giocatore Josep Massa Roura).