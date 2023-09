Beach Volley. La tappa di Diano Marina va alla coppia piemontese Di Prima - Guglielmo, superate le albisolesi Montedoro - Pastorino

Imponendosi in finale per 2 a 1 sulle albisolesi Martina Montedoro e Monica Pastorino (teste di serie n° 1 del torneo) la coppia composta dalle piemontesi Valentina Di Prima e Samantha Guglielmo si è aggiudicata oggi pomeriggio a Diano Marina la tappa del Circuito Femminile 2x2 “Serie 1” di Beach Volley valida per l’assegnazione del “Trofeo Acqua Minerale Fonte Bauda Calizzano”.

Una vittoria, quella di Di Prima e Guglielmo, giunta al termine di una lunga ed appassionante sfida proseguita per lunghi tratti punto a punto. Avanti al termine del primo set (avversarie regolate con relativa tranquillità) le due piemontesi sono state sorprese, nella seconda frazione di gara, dal ritorno e dalla veemente delle due albisolesi, già campionesse nazionali Under 18 e quarte, la passata stagione a Diano Marina. Sul punteggio di 1 a 1, decisivo quindi, ai fini del successo, l’esito del terzo set finito appannaggio delle più esperte piemontesi vittoriose comunque con uno scarto risicato: 15-13.

Grande, a fine gara la soddisfazione di Valentina Di Prima, 31esima nel raking nazionale (già salita sullo scalino più alto del podio quest’anno a Beinasco, Laigueglia e San Benigno Canavese in occasione delle tappe del Campionato Italiano per Società Gold, a Torino in una tappa del “Serie Beach 2” ed ancora a Beinasco nel recente appuntamento valido per il Campionato Serie Beach 1) tornata sull’arenile dianese per giocarsi il titolo assieme alla stessa compagna d’avventura del recente campionato italiano: la 32enne palleggiatrice Samantha Guglielmo, a sua volta 25esima nel raking nazionale.

Al terzo posto si sono classificate le giovani e promettenti Elisa Valdora (5a nella tappa dianese del 2022) e la 19enne di Varazze Greta Filippini già campionessa d’Italia nell’Under 16 e argento nel 2022 al campionato italiano Under 20.

Quarte la torinese Silvia Giacosa, classe ‘86 (già protagonista alla finale del Campionato Italiano di Igea Marina) in coppia con Elisa Fragonas.

La rassegna, disputata sui campi allestiti sul lungomare dianese (coinvolta nell’occasione anche la spiaggia “Ex Camandone” gestita dalla Polisportiva Sea Sport, ha fatto registrare un notevole richiamo di pubblico.

«Poche volte, come quest’anno, abbiamo assistito ad una presenza di spettatori così massiccia -hanno commentato i dirigenti della Riviera Volley Sanremo – Grafiche Amadeo – Oliflor– nella due giorni sono state circa un migliaio le persone che si sono assiepate sul lungomare e negli spazzi loro destinate per seguire le gare del torneo che ha espresso peraltro un livello tecnico molto alto».

La kermesse dianese (unica tappa ligure del circuito “serie 1” in Liguria quest’anno) è stata patrocinata della Fipav nazionale e della Fipav regionale ed ha avuto il supporto tecnico ed economico dell’Assessorato allo Sport ed alle Manifestazioni del Comune di Diano Marina.