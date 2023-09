Beach Soccer. L'Italia e Samuele Sassari sono campioni d'Europa, battuta la Spagna 5-4 in finale

Il cielo è azzurro sopra Alghero, anzi 'terzo', come il titolo europeo conquistato dalla Nazionale Beach Soccer di Emiliano Del Duca che, nel remake della finale del 2018, supera 5-4 la Spagna.

Tra i protagonisti, Samuele Sassari, con l'attaccante savonese capace di ritagliarsi l'ennesima grande soddisfazione con la casacca azzurra.

"Grande Italia - il messaggio di congratuazioni del Presidente Gabriele Gravina -, bravissimo mister Del Duca e tutti gli Azzurri. Siamo sul tetto d’Europa per la terza volta nella storia davanti ad un pubblico straordinario. L’entusiasmo dei supporter sardi, che ha accompagnato l’Italbeach durante tutte le Superfinal, è stato davvero contagioso. Questo incredibile successo è il giusto premio per l’impegno profuso dai ragazzi negli ultimi mesi, così come lo è anche per lo staff federale e quello organizzativo che hanno lavorato con professionalità per rendere indimenticabile questo finale di stagione azzurro".

LA PARTITA. Nel primo tempo, equilibratissimo, ci vuole un autentico capolavoro di Alla per portare in vantaggio gli Azzurri: rinvio di Dona, Alla, posizionato a centrocampo, si coordina e, in sforbiciata, trafigge proprio il numero 1 spagnolo infiammando la Beach Arena di Alghero. Nella seconda frazione di gioco, gli uomini di Del Duca trovano immediatamente la rete del raddoppio con Giordani che, in rovesciata, trafigge sotto il sette alla sinistra Dona da posizione ravvicinata raccogliendo, giustamente, gli applausi di tutto il pubblico presente. Poco prima del secondo e ultimo intervallo, la Spagna accorcia le distanze con il calcio di punizione di Arias prima che il solito Giordani si avventi rapacemente sul tiro dalla distanza di Casapieri e, di destro, ristabilisca le distanze. Negli ultimi emozionantissimi dodici minuti di gioco, l'Italia, dopo aver trovato il 4° gol grazie al tap in ravvicinato di Genovali, incassa due reti: prima una sfortunata autorete di Giordani, vittima di un rimpallo sulla conclusione dalla distanza di Batis, poi una bella rovesciata dalla media distanza di Oliver. Nel concitatissimo finale, c'è tempo per un altro gol di Giordani, che firma la tripletta, e per la quarta rete spagnola, che consente ad Oliver di fare doppietta, prima del triplice fischio finale.

Italia-Spagna 5-4 (1-0 pt, 2-1 st, 2-3 tt)

Italia: Casapieri; Genovali, Giordani, Bertacca, Remedi | Carpita (GK), Miceli, Sciacca, Fazzini, Zurlo (C), Sassari, Alla.

All.: Emiliano Del Duca.

Spagna: Dona (C); Pedro, Kuman, Antonio, Chiky | Oliver, Arias, David, Domingo, Guisado, Batis, Camacho (GK).

All.: Cristian Méndez.

Arbitro 1: Sérgio Filipe Gomes Soares (POR).

Arbitro 2: Vitalij Gomoloko (LTU).

Arbitro 3: Malte Gerhardt (GER).

Cronometrista: Matthieu Dor (FRA).

Marcatori: 11'pt Alla (I), 2'st Giordani (I), 5'st Arias (S), 7'st Giordani (I), 2'tt Genovali (I), 3'tt aut. Giordani (I), 4'tt Oliver (S), 9'tt Giordani (I), 10'tt Oliver (S).

Ammoniti: 6'pt Kuman (S), 12'st David (S), 12' Alla (I), 8'tt Camacho (S).

Espulsi: nessuno.

Note: calci d'angolo 3-11.

L'elenco dei convocati

Portieri: 1. Andrea Carpita (ASD Viareggio Calcio MPSC), 22. Leandro Casapieri, 12. Barbino Sebastiano Peterniti;

Giocatori di movimento: 13. Luca Bertacca (ASD Viareggio Calcio MPSC), 3. Alessandro Miceli (ASD VE Rende), 20. Ovidio Alla (SSD Hermada), 8. Tommaso Fazzini (ASD Viareggio Calcio MPSC), 4. Gianmarco Genovali (ASD Pietrasanta), 11. Marco Giordani (ASD Anzio Calcio 1924), 19. Alessandro Remedi (ASD San Miniato Basso Calcio), 14. Samuele Sassari (ASD Cairese), 7. Francesco Fabio Sciacca (ASD Olimpus Roma), 9. Emmanuele Zurlo.

Staff - Allenatore: Emiliano Del Duca; Assistenti allenatori: Simone Feudi e Michele Leghissa; Preparatore dei portieri: Antonino Nosdeo; Preparatore atletico: Luca Bossi; Medici: Alvise Clarioni e Daniele Delre; Fisioterapista: Fabio Caliendo; Capodelegazione: Ferdinando Arcopinto; Segretario: Sabrina Filacchione; Addetto stampa: Alessandro Paoli.