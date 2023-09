La scuola cinofila “Cultural Dog ASD” di Albenga già presente sul territorio ingauno da quasi tre anni, porta per la prima volta ad Albenga, domenica 1 ottobre, una gara del circuito Fisc - Federazione Italiana Sport Cinofili - competizione di Rally’o, una disciplina sportiva giovane in continua crescita con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra il cane e il proprietario; dando al cane competenze utili per la vita quotidiana e al proprietario la giusta comprensione del proprio compagno peloso.

Rally’o consiste in un percorso a tappe, dove viene posizionato un cartello con l’indicazione dell’esercizio che i binomi dovranno eseguire di tappa in tappa; come seduto, a terra e altro; possono essere anche in movimento come salti o slalom. Un settore che rafforza l’affiatamento tra padrone e cane (binomi) fatto con divertimento e partecipazione. Disciplina molto particolare dove non è tanto importante arrivare primi ma divertirsi e far divertire il proprio cane.

“Cultura Dog ASD” unica scuola cinofila ad Albenga, con al suo interno uno staff di istruttori di varie attività con esperienza quasi decennale, collaboratori cordiali e disponibili, tutta l’equipe è capitanata da Martina Presbulgo istruttore ed educatore cinofilo a terra e in acqua.

L’ASD “Cultural Dog” è diventato un punto di riferimento per chi desidera socializzare e col proprio cane svolgere attività ludiche o sgambamento ma anche iniziare percorsi agonistici; offre inoltre servizi di educazione di base, addestramento, asilo diurno, interventi assistiti con animali comunemente chiamata pet therapy e non meno importanti gli sport di Agility, Rally’o, Nosework e sport acquatici e per gli amanti delle camminate Trek Dog.