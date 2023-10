Calcio. Camporosso - Celle Varazze nel segno dell'amicizia: biglietto gratis per i 50 giovani tifosi biancoblu

La scorsa settimana vi abbiamo raccontato della bella iniziativa promossa dai giocatori del Celle Varazze, pronti a offrire la trasferta a 50 dei propri giovani sostenitori in quel di Camporosso.

Un'idea alla quale ha risposto presente la società ponentina, offrendo a sua vikta il tagliando d'ingresso in maniera gratuita a tutti i supporter delle civette.

Una bella pagina di amicizia e sport, indipendentemente dal risultato finale che ha sorriso per 3-0 agli ospiti.

La nota del Celle Varazze.

Il Celle Varazze ci tiene a ringraziare tutta la società dell' U.S. Camporosso e in particolar modo il presidente Demme e il ds Lettieri per aver concesso a tutti i piccoli tifosi della società delle Civette (circa 50) di assistere alla partita gratuitamente.

La società frontaliera si è dimostrata di una disponibilità unica.

Grazie.