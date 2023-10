Calcio, Promozione. Classe e intelligenza, il Ceriale batte 2-0 il Finale con la doppietta di Piu

CERIALE - FINALE 2-0 (40' e 65' Piu)

95' FINISCE QUA! IL CERIALE BATTE 2-0 IL FINALE

94' azione identica pochi secondi più tardi per Beluffi. Super generosa la prova dell'ex Albenga

94' Burdisso tenta il tris da posizione frontale alla porta, mancino però abbraccato da Mondino

93' ammonito Belvedere

90' saranno cinque i minuti di recupero

88' Loberto per il man of the match, non mancano gli applausi dalla tribuna per Piu

87' sulla palla c'è Condorelli colpita la barriera

85' Simone Vinci in campo per Osinaga, crampi per lui

85' sgroppa Beluffi, Arzarello lo abbatte, giallo conseguente

83' problemino fisico per un buon Ballone, il giovane Palmigiano al suo posto, Condorelli va in regia

78' capitan Scalia entra nel Finale, richiamato Esposito

73' cambio Ceriale, entra Burdisso per Secco

70' nel Finale esce Illiano a favore di Trevisano, Monti chiama il passaggio alla difesa a 4

70' gol annullato a Vittorio Brollo, assist del fratello, ma Semini sullo scavetto rileva la posizione irregolare

67' Monti furioso dopo il raddoppio incassato. Ora il tecnico del Finalesi è seduto in panchina

65' IL RADDOPPIO DI PIU! ERA SOLO QUESTIONE DI TEMPO! SOLITA POSIZIONE SUL CENTRO DESTRA, IL TIRO A GIRO QUESTA VOLTA E' UN CIOCCOLATINO CHE VA A MORIRE ALL'INCROCIO. RADDOPPIO MERITATO

64' esce Renda, Monti lancia Belvedere, pronto ad affiancare Brollo.

61' il Ceriale sta sprecando una serie infinita di opportunità tutte generate da uno contro uno contro la difesa giallorossa. Ancora Beluffi, ancora un tiro a lato

60' Monti richiama Simigliani, in campo Gabriele Brollo che va a fare la punta con Renda.

11' un tiro per parte nel giro di un minuto, ma sia Renda che Agate calciano tropop alto

9' Zeggio come Beluffi, però dal lato opposto: esito praticamente identico

4' il Ceriale riparte che è un piacere, Beluffi di destro cerca il secondo palo, sfera che sibila oltre il palo

4' Piu questa volta riesce a liberare il destro, la palla rimbalza diverse fonde prima di terminare sul fondo.

3' grande intervento di Illiano su Piu, il centrale se la cava di mestiere nell'uno contro uno contro l'attaccante di casa

2' subito un mancino di Farinazzo da fuori, blocca Mondino

1' nel Finale c'e Zeggio per Caligaris

1' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45' fin

isce il primo tempo. Buon avvio di match per il Finale, ma gli ospiti si sono mano a mano sfilacciati permettendo al Ceriale, nell'ultima parte della prima frazione, di prendere mano a mano campo.

40' CERIALE IN VANTAGGIO! PIU! Palla sanguinosa persa dal Finale in mediana, ripartenza fulminea dei biancoblu con Piu magico nel trovare il palo lungo dai 20 metri!

36' Si torna nella metà campo offensiva del Ceriale: tra un cross deviato sulla traversa e un colpo di testa a lato di Condorelli, arriva pochi attimi più tardi la grande parata di Mondino sul destro da posizione defilata di Beluffi. E' il momento di maggior pressione per i padroni di casa

28' rimessa di Arzarello a cercare subito la testa di Simigliani, difficile trovare il giusto impatto per il centravanti venezuelano

23' scivola Corciulo, Simigliani porta via il pallone con Magaglio pronto a fischiare. Ha rischiato tantissimo il centrale di Brignoli...

22' batte Condorelli, conclusione decisamente poco efficace, destro schiacciato ben lontano dallo specchio

21' cartellino anche per Illiano, punizione interessante dal limite per i padroni di casa

17' ammonito Esposito. Partita su buoni ritmi, match subito piacevole al Merlo

15' carica Esposito dal limite, Luppi si tuffa sulla sua sinistra ma non deve intervenire

12' ecco l'imbucata per Beluffi, puntata deviata da Mondino in acrobazia, il pallone scivola oltre la porta lentamente. Mani nei capelli per Brignoli

6' partenza pimpante del Finale che pressa con costanza nella trequarti del Ceriale, i biancoblu devono ancora iniziare a distendersi con continuità

2' subito una doppia occasione per Renda, il numero 7 giallorosso arriva con un attimo di ritardo in prima battuta, poi impatta in maniera imprecisa a pochi metri dalla porta di Luppi

1' si parte!

PRIMO TEMPO

CERIALE: Luppi, Sardo, Osinaga, Ballone, Farinazzo, Corciulo, Agate, Secco, Condorelli, Piu, Beluffi.

A disposizione: A. Vinci, Prudente, S. Vinci, Palmiginao, Piotto, Cenisio, Genduso Loberto, Burdisso

Allenatore: Brignoli

FINALE: Mondino, Arzarello, V. Brollo, Esposito, Pastorino, Illiano, Renda, Dagnino, Simigliani, Rolon, Caligaris.

A disposizione: Anselmo, Costantino, Scalia, Nazarenko, G. Brollo, Cafarotti, Trevisano, Belvedere, Zeggio.

Allenatore: Monti

Arbitro: Magaglio di Imperia

Assistenti: Semini di Albenga e Ciminelli di Savona