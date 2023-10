"Luci al Bacigalupo", nello stadio di Savona ecco la riaccensione. Viti: "Martedì l'utilizzo nelle ore serali con l'uso delle docce"

"Luci al Bacigalupo". Non sarà San Siro, ma a Savona dopo anni in cui l'impianto sportivo di via Cadorna non riusciva a riavere la propria dignità, l'accensione di ieri, tra tante difficoltà, è diventata realtà.

Chiudendo anche quella sorta di botta e risposta tra il presidente del Città di Savona e il numero uno dell'Amatori Calcio Savona (che gestisce lo stadio insieme al Rugby Savona). Con i primi che chiedevano al più presto l'attivazione dell'energia elettrica e della caldaia per potersi allenare anche di sera e lavarsi negli spogliatoi.

"Work in progress". Stiamo cercando di risolvere il problema della fornitura elettrica per permettere gi allenamenti serali come giusto che sia. Al momento siamo riusciti a ripristinare la torre 2 e la 4 - ha spiegato Viti - Lunedì lavoreremo sulle altre perché mancano dei componenti che dobbiamo acquistare. Sempre lunedì la ditta che manutenziona la caldaia verificherà l'impianto per la produzione dell'acqua calda. Siamo cautamente ottimisti che per martedì sia possibile utilizzare l'impianto nelle ore serali con utilizzo di docce calde".