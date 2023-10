Calcio, Serie D. Le designazioni della 6a giornata: Città di Varese-Vado affidata a David Kovacevic

La Serie D non si ferma e il Girone A torna subito in campo per il secondo turno infrasettimanale della stagione con la 6a giornata in campo mercoledì 4 ottobre alle ore 15.00 (Live score sul nostro sito tutte le sfide minuto per minuto).

A dirigere Città di Varese-Varese sarà David Kovacevic della Sezione di Arco Riva, coadiuvato da Riccardo Targa di Padova e Luca Zanin di Vicenza, L'Albenga proverà a trovare continuità sul campo del Chieri: in terra torinese dirigerà il match Emanuele Boccuzzo di Reggio Calabria, coadiuvato da Kevin Turra di Milano e Stefano Cosovich di Varese.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI DELLA 6a GIORNATA

ALBA - BRA: Laugelli di Casale Monferrato

CHIERI - ALBENGA: Boccuzzo di Reggio Calabria

CITTA' DI VARESE - VADO: Kovacevic di Arco Riva

DERTHONA - CHISOLA: Matteo di Sala Consilina

FEZZANESE - BORGOSESIA: Bruschi di Ferrara

LIGORNA - ALCIONE MILANO: Tagliente di Brindisi

PINEROLO - GOZZANO: Marra di Mantova

PDHAE - VOGHERESE: Cortale di Locri

RG TICINO - ASTI: Vazzano di Catania

SANREMESE - LAVAGNESE: Aloise di Lodi