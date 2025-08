Serie D, in arrivo i calendari: appuntamento venerdì 8 agosto alle ore 13

Nuova data da cerchiare in rosso per addetti ai lavori e tifosi in Serie D. Dopo la presentazione dei gironi avvenuta ieri, venerdì 8 agosto andrà a posto l’ultimo tassello del puzzle con la pubblicazione dei calendari 2025/2026.

L’appuntamento è fissato per le ore 13 sulla pagina Instagram ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti: @legadilettanti.

Un momento atteso da tutto il movimento, che sancirà l’inizio ufficiale della nuova stagione e darà il via al conto alla rovescia verso il primo turno di campionato.