Non è scappato allo sguardo degli occhi più attenti l'esordio, sabato pomeriggio, di Davide Paglia tra le fila dell'Albenga.

Il centrocampista ex Chieti classe 2000 ha rilevato il metronomo Tesio, dando il proprio contributo all'interno della linea mediana per condurre in porto la prima vittoria stagionale.