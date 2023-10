Pallanuoto. La Bper RN Savona si mette alla prova, per l'esordio in casa sarà sfida al Brescia

Parlare di gara decisiva alla prima sfida interna in campionato può risultare giustamente eccessivo e fuorviante, ma è fuor di dubbio che tra le mura della piscina Zanelli ci sia grande curiosità per il match fissato alle 18:30 contro Brescia.

I lombardi, ormai da anni, rappresentano la seconda forza del campionato di Serie A1 alle spalle di Recco, motivo per cui non potrebbe esserci cartina tornasole migliore per capire il passo avanti che a livello prestazionale ha saputo compiere la formazione di Alberto Angelini durante l'estate.

Innesti come quelli di Figlioli, Vavic ed Erdelyi hanno elevanto in maniera radicale il tasso qualitativo e di esperienza internazionale (si è visto domenica con l'agevole vittoria in casa del Posillipo), ponendo i biancorossi, secondo gli addetti ai lavori più accreditati, come possibile terza forza in campionato e tra le candidate più credibili per un lungo cammino in Euro Cup (sabato l'esordio contro i greci dell'Apollon).

Ecco perchè sarà davvero interessante capire, indipendentemente dal risultato di questa sera, i rapporti di forza in acqua tra chi ambisce ad alzare il proprio livello prestazionale e chi quella soglia l'ha raggiunta ormai da anni.

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 8,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

Il programma della seconda giornata

Serie A1 Maschile 2°giornata



Mercoledì 04-10

ore 16:00

Pro Recco-CN Posillipo

Arbitri: Paoletti e Zedda



ore 18:30

RN Savona-AN Brescia

diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Calabrò e Petronilli



ore 20:00

RN Salerno-C.C.Ortigia 1928

Arbitri: Brasiliano e L. Bianco



ore 20:30

Roma Vis Nova-PN Trieste

Arbitri: D'Antoni e D. Bianco



ore 21:00

Iren Genova Quinto-Telimar

Arbitri: Severo e Alfi



Sabato 07-10

ore 15:00

De Akker Team-Nuoto Catania

Arbitri: Pinato e Cavallini



ore 17:00

Astra Nuoto Roma-RN Camogli

Arbitri: Schiavo e Carmignani

La classifica

AN BRESCIA 3

IREN GENOVA QUINTO 3

R.N. SAVONA 3

PRO RECCO 3

PN TRIESTE 3

TELIMAR 3

DE AKKER TEAM 1

CC ORTIGIA 1928.1

NUOTO CATANIA 0

ASTRA NUOTO ROMA 0

SPAZIO RN CAMOGL 0

CHECK-UP RN SALERNO 0

CN POSILLIPO 0

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 0