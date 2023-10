Pallanuoto. Len Euro Cup: colpaccio Rari Nantes Savona ad Atene, Apollon Smyrnis rimontato e battuto 12-11

APOLLON SMYRNIS - RN SAVONA 11-12

FINISCE QUI! PESANTISSIMA VITTORIA DI MISURA DELLA RARI NANTES SAVONA, CHE VINCE 12-11 AD ATENE CONTRO L'APOLLON SMYRNIS NELLA PRIMA GIORNATA DELLA FASE A GIRONI DI LEN EURO CUP. Partita tirata e sofferta che ha visto rincorrere i biancorossi fino a inizio terzo quarto, quando un break di 4-0 ha in parte invertito il trend della gara, che ha visto comunque la formazione greca restare in scia ai biancorossi fino alla fine. Decisiva la doppietta di Figlioli, bene anche Patchaliev e Bruni in zona gol

0:43 CHONDROKOUKIS questa volta regolarmente a segno, 11-12

1:15 annullato il gol dell'11-12 a Chondrokoukis, inizia ora l'ultimo minuto di gara

1:35 letteralmente imbufalito coi i suoi coach Deligiannis, che chiama il secondo time out a disposizione

1:37 LA DOPPIETTA DI PIETRO FIGLIOLI! Due reti pesantissime nel momento chiave del match! La stoffa del campione che risolve le partite!

2:16 Figlioli forza la conclusione dalla distanza, c'è la deviazione di un difensore di casa e l'occasione sfuma

2:50 TROULOS, Apollon sempre pronto a scuotersi una volta subita la rete avversaria. C'è ancora partita alla "Serafeio" di Atene, 10-11

3:13 FIGLIOLI SOTTO L'INCROCIO! E' la rete del +2 a tre minuti dalla fine!

3:39 Nicosia attento sul pallone servito al centro a Mokkas, dalla parte opposta ci vuole un grande intervento di Galanopoulos per negare la rete dell'11-9 a Erdelyi. Angelini chiama time out prima del nuovo possesso offensivo

4:45 nulla di fatto per i biancorossi, fermati dalla difesa greca

5:15 COLPISCE IL PALO BOGDANOVIC, si interrompe la striscia di gol, chance Rari per andare sul +2

5:16 rigore per l'Apollon Smyrnis

5:47 BRUNI! Girata al centro di assoluta potenza, nulla da fare per Galanopoulos, si continua a segnare da una parte all'altra! 9-10

6:11 SUSHIASHVILI mantiene alte percentuali realizzative, mancino angolato che Nicosia riesce solamente a sfiorare, 9-9. Finale tiratissimo

6.46 PATCHALIEV, UNA SENTENZA IN QUESTA FASE DEL MATCH! Potenza e precisione del suo dentro, di nuovo sopra di un gol la squadra savonese

7:14 PAREGGIA SUBITO L'APOLLON, doppietta di Bogdanovic, che ritrova il gol dopo la prima rete della gara

7:29 ANCORA PATCHALIEV! Destro in diagonale che fulmina il portiere di casa, 8-7

8:00 possesso savonese in avvio di ultimo quarto

ULTIMO QUARTO

Finisce anche il terzo quarto, situazione di perfetta parità ad Atene. 7-7 con gli ultimi otto minuti da giocare

1:35 Patchaliev fermato dalla traversa, snodo cruciale del match prima dell'ultimo tempo

1:55 rovesciata al centro di Rocchi, riflesso super di Galanopoulos che esulta in maniera fin troppo plateale

3:26 CHONDROKOUKIS dalla distanza, reazione immediata dei padroni di casa che trovano la nuova parità nel giro di un minuto. 7-7

4:05 SUSHIASHVILI buca la porta savonese, pallone in rete e greci nuovamente in scia

4:35 IL GOL DI BRUNI! Si è sbloccata la squadra di Angelini, break di 0-4 che vale il doppio vantaggio!

4:41 ancora Patchaliev da posto uno, diagonale deviato dal portiere di casa, altro possesso biancorosso

5:40 E ARRIVA IL CONTROSORPASSO! Erdelyi trova la deviazione vincente, Galanopoulos respinge quando il pallone aveva già oltrepassato la linea del gol! 5-6

6:00 non sfrutta la superiorità la formazione di Deligiannis, prova a invertire il trend della gara la Rari

6:51 PATCHALIEV! Diagonale vincente che vale il 5-5

7:20 Nicosia ancora decisivo, le parate del portiere del Settebello stanno contenendo le sfuriate dei greci

8:00 Patchaliev anticipato allo sprint, primo possesso per l'Apollon

TERZO QUARTO

0:01 VAVIC A FIL DI SIRENA sorprende Galanopoulos, rete preziosa in un momento delicato della gara. 5-4 e si va all'intervallo lungo

1:01 Nicosia con la mano aperta evita il 6-3 respingendo la sassata di Charalampos

1:36 sfuma l'ennesimo possesso biancorosso, aggressiva la difesa greca sui giocatori avversari

2:06 ANCORA APOLLON, SUSHIASHVILI pesca l'incrocio, Rari Nantes sotto di due gol

2:25 CHARALAMPOS, passa in vantaggio la squadra di casa, 4-3

4:25 Savona ancora a secco in questo secondo quarto, non è la miglior versione della Rari fin qui, ambiente complicato e tifo costante del pubblico greco

6:36 IL PAREGGIO DELL'APOLLON SMYRNIS, colpisce dal centro Alamanos, 3-3

8:00 due su due allo sprint per la squadra di Angelini!

SECONDO QUARTO

0:28 NICOSIA! Letteralmente murato Sushiashvili solo davanti alla porta, si chiude con la Rari avanti 3-2 il primo quarto

0:49 BRUNI riporta avanti la Rari, tocco ravvicinato che tocca la traversa prima di insaccarsi

1:48 Galanopoulos dice di no a Erdelyi, biancorossi ancora un po' contratti in attacco

2:21 bene la difesa savonese in un paio di occasioni, ma arriva il gol del 2-2 firmato da Diplaros dopo una controfuga, 2-2 alla "Serafeio"

3:43 la traversa ferma Alamanos, si salvano i biancorossi, che non riescono però a sfruttare il contropiede. Gara abbastanza confusa fin qui

4:23 Nicosia anticipa Solanikas e fa ripartire l'azione, Vavic trova la rete del 2-1 biancorosso da distanza ravvicinata!

5:30 BRUNI! Subito parità! 1-1

7:15 Bogdanovic porta avanti i greci, beffato Nicosia sul primo palo

8:00 prima possesso per la Rari, si parte!

PRIMO QUARTO

Formazioni:

APOLLON SMYRNIS: 1 Galanopoulos, 2 Alamanos, 3 Bogdanovic, 4 Mokkas, 5 Troulos, 6 Diplaros, 7 Sushiashvili, 8 Chondrokoukis, 9 Goniotakis, 10 Gardikas, 11 Tottis, 12 Solanakis, 13 Kavousianos

Allenatore : Deligiannis

RN SAVONA: 1 Nicosia, 2 Rocchi, 3 Patchaliev, 4 Figlioli, 5 Vavic, 6 Rizzo, 7 Bragantini, 8 Bruni, 10 Guidi, 12 Erdelyi, 13 Da Rold.