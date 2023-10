Calcio. Il Legino contro gli haters social: "Ci dissociamo da determinate pratiche, puniremo se queste condotte arriveranno da nostri tesserati"

La nostra società respinge fermamente e si dissocia fortemente da tutto quanto sta circolando in rete e che risulta associato al suo nome.

Precisiamo altresì che ci siamo già attivati, in via ufficiale, per individuare gli autori responsabili di tali pubblicazioni e che adotteremo gli opportuni provvedimenti qualora questa vergognosa condotta dovesse essere stata commessa da qualche nostro tesserato.