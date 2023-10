Ospedaletti superato di misura dal Baia Alassio in Coppa Liguria, mister Luccisano: “I nostri giovani hanno fatto molto bene”

Serata di Coppa Liguria per l’Ospedaletti, sceso in campo martedì sera sul terreno del Baia Alassio nella gara valida per il secondo turno. Mister Luccisano opta per un ampio turnover inserendo dal primo minuto diversi under pescando ampiamente dalla Juniores. Nonostante l’età media l’Ospedaletti tiene bene il campo per la prima frazione dimostrando anche superiorità in campo. Nella ripresa i cambi modificano gli equilibri e, a dieci minuti dalla fine, gli orange vengono puniti da un’uscita imprecisa che consente a Rossignolo di firmare la rete decisiva per l’1-0 finale. Nelle battute finali Remus ha l’occasione di pareggiare, ma non trova fortuna.

“Abbiamo inserito tanti giovani che hanno fatto molto bene, ci stava stretto il pareggio quando eravamo sullo 0-0 e abbiamo preso gol su una nostra ingenuità - commenta mister Luccisano al termine della partita - ho visto tutto il contrario di domenica, i ragazzi si sono ben comportati contro un Baia Alassio che ha schierato una formazione competitiva. Questo ci dà buone sensazioni anche per il campionato, dobbiamo lavorare e migliorare. Ci stiamo preparando bene per fare buone prestazioni, poi può anche capitare di perdere come stasera. Oggi ci siamo divertiti tutti”.





Baia Alassio - Ospedaletti 1-0

Marcatori: 80’ Rossignolo



LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Russo (14 Vinciguerra), 3 Ferrari, 4 Di Nicola, 5 Caffi, 6 Pratelli, 7 Miatto (18 Remus), 8 Barbagallo (13 Pavone), 9 Traditi, 10 Sartori (16 Angeli), 11 Bosio (15 Saa Zambrano)

A disposizione: 12 Bazzoli, 17 Molinari, 19 Manno

Allenatore: Fabio Luccisano





Baia Alassio: 1 Pampararo, 2 Rossi, 3 Negroni, 4 Fumagalli (15 Danio), 5 Mollo, 6 Combi, 7 Abate, 8 Odasso (14 Michero), 9 Barberis (18 Rossignolo), 10 Gervasoni (19 Aurellio), 11 Possemato (20 Perrier)

A disposizione: 12 Canobbio, 13 Damonte, 16 Cavassa, 17 De Stefani

Allenatore: Enrico Sardo





Arbitro: Sig. Stefano Falamischia (Savona)



Ammoniti: Caffi, Mollo, Perrier, Aurellio