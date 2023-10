Calcio. Promozione. La San Francesco Loano non delude, prova di forza contro il New Bragno: 5-1 il risultato finale

SAN FRANCESCO LOANO - NEW BRAGNO 5-1 (Halaj 2', Auteri 23', Bonifazio 39', Totaro 59', Di Lorenzo 65' - Bignoli 40')

49' finisce qua, 5-1 San Francesco Loano

47' ammonito Staltari

45' quattro minuti di recupero

43' esordio per il 2007 Torres, fuori Totaro

40' ultimi cinque minuti, partita ormai che non ha piu nulla da dire. Si sta facendo sentire mister Adami verso i suoi giocatori, decisamente scontento della prestazione

35' Marini - Gamba, altro cambio

34' Tubino per Cherkez negli ospiti

33' entra in campo anche Staltari per Auteri

30' ammonito Taku

27' Auteri per Rocca, il neoentrato manca il tocco vincente, ma è tutto fermo per fuorigioco

25' dentro Rocca e Taku per Halaj e Di Lorenzo nella San Francesco Loano

22' giallo per Amud, punizione dal limite golosa per i padroni di casa

20' Da corner arriva anche il timbro di Di Lorenzo, stacco di testa che Rizzo non riesce a respingere: notte fonda per il New Bragno

18' due conclusioni per gli ospiti negli ultimi minuti, ma è evidente che il morale è sotto i tacchetti in questo momento

15' nonostante un avvio non male del New Bragno, la San Francesco punisce i biancoverdi

14' POKER! Ecco anche la firma di Totaro, diagonale sul quale non ci arriva Rizzo

10' cambio nella San Francesco: Angelico per Buonocore

6' ci prova Tubino da fuori area, blocca a terra Gallo, primo tiro di questa ripresa

ore 16:07 ripartiti

Un cambio nel New Bragno: Monni per Cirio, cambio offensivo per Adami per provare a rimontarla

SECONDO TEMPO

48' si chiude qua la prima frazione, 3-1 per la squadra di Cattardico

47' non ce la fa Turco, dentro Savaresi

45' tre di recupero

44' gioco fermo per soccorrere Turco

42' sul taccuino anche Puglia, rimane giu Auteri, punizione San Francesco

41' ammonito Balla per qualche scorrettezza durante la fase del recupero del pallone da parte degli ospiti

40' ACCORCIA IL NEW BRAGNO CON BIGNOLI, BEL DESTRO CHE SUPERA GALLO DALL'INTERNO DELL'AREA

39' BONIFAZIO! TRIS SAN FRANCESCO LOANO! Dopo una rete annullata a Totaro, arriva il terzo gol dopo pochi secondi

34' azione sulla destra per la San Francesco, Basso con una bella giocata si libera dell'avversario e corre sulla fascia, palla in mezzo per Auteri, grande parata di Rizzo

27' punizione New Bragno. Battuta in mezzo, palla a Gamba che da pochi passi centra in pieno la traversa con il destro!

26' sfiora un clamoroso autogol Puglia, il difensore calcia all'indietro invece che in avanti dopo un colpo di testa, palla poi raccolta con le mani da Rizzo, non ci sono però gli estremi per la volontarietà

23' RADDOPPIO SAN FRANCESCO! Splendido destro che va a insaccarsi sul palo lontano da parte di Auteri

20' si è alzata all'improvviso la temperatura della sfida, contrasti non di chissà che durezza, ma tali da alzare i toni del pubblico

18' giallo per Cirio, intervento in ritardo su Bonifazio

15' primi quindici minuti gradevoli all'Ellena, meglio San Francesco Loano, con il Bragno impostato sulle ripartenze

14' annullato il raddoppio alla San Francesco. Punizione battuta sul secondo palo, stacco di Balla respinto, palla poi ad Halaj che la butta dentro da pochi passi, ma in fuorigioco

9' in ritardo Di Lorenzo, giallo per lui

6' protezione palla e forza di Gamba, il nove serve Bignoli tutto solo, la conclusione viene respinta da Basso, che evita una potenziale occasione da gol. L'azione si era sviluppata dopo un corner a favore dei locali

2' DOPO NEMMENO DUE MINUTI HALAJ PORTA IN VANTAGGIO LA SAN FRANCESCO! Servito per vie centrali, il numero nove riesce ad entrare in area e a superare il portiere ospite

15:05 partiti

Dopo il pareggio di Carcare, la San Francesco punta a tornare alla vittoria contro una delle sorprese di questo avvio di stagione: il New Bragno di mister Adami reduce da quattro risultati utili consecutivi.

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Calcagno, Alberto, Buonocore, Balla, Basso, Totaro, Di Lorenzo, Halaj, Auteri, Bonifazio.

A disposizione: Barelli, Taku, Angelico, D'Aprile, Staltari, Torres, Giglio, D'Aiuto, Rocca.

Allenatore: Cattardico

NEW BRAGNO: Rizzo M., Osman, Turco, Cirio, Puglia, Amud, Tubino, Negro, Gamba, Di Martino, Bignoli.

A disposizione: Richero, Capici, Savaresi, Cherkez, Marini, Bovio, Pizzolato, Monni, Risso.

Allenatore: Adami

Arbitro: Giorgio Schenone (Savona)

Assistenti: Lorenzo Trucco (Imperia) - Matteo Francesco Andreazza (Savona)