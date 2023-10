Calcio, Vadese. Il club richiama tutti alle proprie responsabilità dopo l'avvio stentato: "Bisogna crescere, sosteniamo mister Monte"

Non è un momento facile per la Vadese. La squadra attende ancora il primo successo in campionato e arriva dalla doppia sconfitta contro Borgio Verezzi e Lido Square.

In questa fase il club prova a serrare le fila, chiamando alla reazione nel delicatissimo incontro di domenica prossima contro la Priamar:

"La Vadese calcio - si legge nella nota - valutati i risultati non all’altezza di quanto prospettato all’inizio stagione, nonostante la qualificazione al girone successivo della coppa Liguria, intende ribadire totale fiducia e sostegno a mister Monte. Mister che è alla guida della squadra da sole due settimane e le cui capacità tecnico tattiche sono indiscutibili trattandosi di un allenatore di categoria superiore.

Il direttore generale si assume quindi tutte le proprie responsabilità in merito alla scelta dei componenti della rosa e delle altre scelte tecniche fatte in precedenza.