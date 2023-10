Calcio. La Baia Alassio Auxilium lancia il "Festival del calcio giovanile"

Nove appuntamenti, dal 29 dicembre al 7 gennaio. La Baia Alassio Auxilium lancia il «Festival del calcio giovanile» con la diciannovesima edizione della «Coppa Città di Alassio-Alassio Winter Cup».

Tornei di calcio dedicati ai bambini per avvicinarli al gioco del calcio e condividere insieme la passione per lo sport. Gli appuntamenti agonistici avranno anche un’importante valenza turistica visto che ad Alassio i ragazzi arriveranno accompagnati dai genitori, allenatori, tecnici e accompagnatori.

La «Winter Cup» promossa dalla società giallonera in collaborazione con il Comune di Alassio inizierà il 29 dicembre con i «piccoli amici under7, under 6 2017-2018» (5-5), il giorno successivo, il 30 dicembre, i protagonisti saranno i bambini dei «primi calci under 9, under 8 2015-2016 (5-5) . Il 2 gennaio, già nell’anno nuovo, scenderanno in campo i «pulcini under 11 2013» (7-7); quindi il 3 gennaio sarà la volta degli «esordienti under 12 2012» (9-9), il 5 gennaio si sfideranno gli «esordienti under 13 2011» (9-9), il 5 gennaio i «giovanissimi under 14 2010» (11-11), quindi il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, i «giovanissimi under 15 2009» (11-11).

A chiudere la «Coppa Città di Alassio-Winter Cup» saranno gli «allievi under 17 2007-2008» (11-11). L’organizzazione, per la buona riuscita del torneo e soprattutto per accogliere le famiglie e i calciatori ha stipulato apposite convenzioni con alcuni ristoranti per i pranzi.

E’ possibile ottenere informazioni anche per iscrivere i bambini e le squadre ai tornei al numero 327.3251931 oppure inviare una email all’indirizzo tornei@baiaalassio.it