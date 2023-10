Calciomercato, Cairese. Confermata la risoluzione con Sancinito e D'Arcangelo: contratto decaduto grazie all'articolo 117 bis

E' stata ratificata oggi pomeriggio dal Comitato Regionale Ligure la risoluzione contrattuale tra la Cairese, Davide Sancinito e Filippo D'Arcangelo.

Le indiscrezioni degli ultimi giorni hanno trovato compimento con il comunicato del Comitato Regionale Ligure.

A far scattare lo svincolo è stato l'articolo 117bis, istituito contestualmente alla riforma del lavoro sportivo.

Art 117bis.

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo con calciatori/calciatrici non professionisti/e

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici “non professionisti” determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall’Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice non professionista può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall’art. 95, comma 2 delle N.O.I.F.

A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.