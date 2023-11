Calcio. Promozione. Il Pontelungo fa tappa a Finale per continuare a stupire: la cronaca in diretta dal "Borel" (LIVE)

FINALE - PONTELUNGO 0-1 15' PASSA IL PONTELUNGO!

14' tiro a giro di Musciatti da posizione defilata, destro che termina a lato

13' 4-3-3 per il Pontelungo, 3-5-2 per il Finale con Scalia in mezzo alla difesa, mentre Pastorino agisce davanti a lui

10' corner anche per il Pontelungo, conquistato da Sfinjari, partita subito indirizzata su buoni ritmi. Blocca Mondino la traiettoria

5' angolo Finale. Battuta troppo lunga per tutti quella di Esposito, oggi tornato titolare

15:01 partiti

Un minuto di raccoglimento per le vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana negli ultimi giorni e poi si parte.

FORMAZIONI

FINALE: Mondino, Zeggio, Brollo V., Scalia, Pastorino, Illiano, Brollo, Dagnino, Simigliani, Esposito, Renda.

A disposizione: Farrauto, Isaia, Costantino, Burgos, Belvedere, Cafarotti, Parodi, Trevisano, Stagnaro.

Allenatore: Monti

PONTELUNGO: Breeuwer, Favara D., Alizeri, Carro, Roascio, Vignola, Delfino, Badoino A., Marquez, Sfinjari, Musciatti.

A disposizione: Ghiozzi, Ferrentino, Gerini, Fazio, Guardone, Basile, Favara M., Badoino G., Gibertini.

Allenatore: Zanardini

Arbitro: Lorenzo Albanese (Chiavari)

Assistenti: Davide Ciminelli (Savona) - Thomas Cambiaso (Imperia)

Nota storica: Primo confronto tra Finale e Pontelungo, gli unici precedenti risalgono al pre fusione (quindi prima del 1995) con la Finalborghese: 6 partite che contano 4 vittorie gialloblù e 2 granata, nessun pareggio