Calcio. Promozione, sfida ad alta quota tutta savonese tra Celle Varazze-Legino, il racconto in tempo reale (LIVE)

CELLE VARAZZE - LEGINO 0-0

15' calcia invece Macagno col destro, vola Ghizzardi a togliere il pallone dal sette, gran parata del portiere delle Civette

14' altra potenziale occasione per gli ospiti, punizione dal limite, mattonella ideale per il sinistro di Semperboni

13' fiammata del Legino con la verticalizzazione a pescare Cappannelli in campo aperto, pallonetto morbido che sorvola di poco la traversa con Ghizzardi leggermente fuori dai pali

12' altro traversone potente di Macagno, Piacentini questa volta impatta il pallone senza però trovare lo specchio

10' occasione per il Celle con il sinistro di Morando deviato in corner dall'intervento in chiusura di un difensore verdeblu, Damonte pesca Schirru sul secondo palo ma il numero cinque di casa non aggancia la sfera

6' Cappannelli per la corsa di Macagno, cross forte e teso a cercare un compagno che non c'è

2' subito in avanti la squadra di casa, un angolo e una punizione dai venticinque metri calciata da Damonte, Canciani risponde presente seppur non in bello stile

1' si parte! Divise non di certo tradizionali per entrambe le squadre. Celle in completo arancione, Legino in tenuta biancoblu

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Ghizzardi, E. Severi, Damonte, Saracco, Schirru, Durante, P. Cavallone, Di Molfetta, Maggi, Morando, Anselmo

A disposizione : Debenedetti, Valle, Rebagliati, S. Severi, Balleri, Negro, Arcidiacono, Berruti, Toskaj

Allenatore : Monteforte

LEGINO: Canciani, Crocilla, Semperboni, Cappannelli, Garzoglio, Latini, Lingua, Del Nero, Vezzolla, Macagno, Piacentini

A disposizione : Santelia, Cancellara, Donna, Dorno, Kertalli, Revello, Romeo, Sadiku, Tobia

Allenatore : Tobia

Arbitro: Verdoia di Genova

Assistenti: Chamchi di Savona - Doglio di Savona