Calcio. Prima Categoria B: Romano e Apicella, il Città di Savona prende quota! Masone ko 2-0 e Multedo di nuovo a -2

CITTA' DI SAVONA - MASONE 2-0 (50' Romano, 85' Apicella)

FINISCE QUI! TRE PUNTI DI PLATINO PER IL CITTA' DI SAVONA! Masone battuto 2-0 grazie ai gol di Romano e Apicella, i biancoblu salgono a -2 dal Multedo, sconfitto in extremis dall'Olimpic

93' ultimi assalti del Masone, punizione del solito Baroni respinta dalla difesa di casa

90' Ferrara non supera la barriera, inizia il recupero

89' sgasata totale di Fancellu per vie centrali, Bassi da dietro spende fallo e ammonizione, partita ormai incanalata sui binari biancoblu

85' ED ECCOLO IL 2-0! APICELLA! Zampata vincente nel cuore dell'area dopo un contatto dubbio tra Doci e il portiere genovese, Di Maria fa proseguire e sullo sviluppo dell'azione ci pensa il difensore biancoblu a siglare la rete del raddoppio



84' Rizzo dal limite, deviazione decisiva e palla in angolo, biancoblu a caccia del gol che chiuderebbe i conti

81' Baroni su punizione, destro telefonato che Bova controlla senza problemi

78' entra Beani per Rapetti, Doci passa nel ruolo punta centrale

76' ci prova anche Muto da buona posizione, Matarozzo respinge con il corpo, partita sempre aperta con il Città di Savona ormai in undici contro dieci da una ventina di minuti

72' Bassi in area calcia sul primo palo, Bova risponde in due tempi

71' svetta ancora Rusca in area savonese, colpo di testa che si perde sul fondo, ma i calci piazzati restano un'arma importante a favore del Masone

70' girandola di cambi tra le fila genovesi, Cavanna prova a mischiare la carte per questo finale

66' punizione per il Masone, una sorta di corner corto respinto dalla difesa biancoblu. Sulla ripartenza Parodi è costretto a spendere il cartellino per fermare Ferrara, la cui punizione viene respinta dalla barriera prima di finire sul destro di Apicella, bravo a calciare di prima e a trovare la parata di Fiori

65' Craviotto calcia in diagonale, pallone a metà tra un tiro e un assist che si perde a lato dopo aver attraversato tutto l'area piccola

64' nonostante l'uomo in meno non ha perso coraggio la squadra di Cavanna, alla ricerca del gol del pareggio

63' Craviotto non fa complimenti con Ferrara, Di Maria questa volta tiene il cartellino nel taschino

58' MASONE IN DIECI, Vivarelli in ritardo frena la possibile ripartenza di Doci, Di Maria lo spedisce anzitempo sotto la doccia

57' esce Romano, probabilmente non al meglio, al suo posto Doci

55' Masone a un passo dal pareggio: Baroni tutto solo sul secondo palo ha il tempo di prendere la mira e di calciare con il destro, "puntata" rasoterra che sibila alla destra di Bova

54' dopo un primo tempo soporifero si è stappata la partita, più dinamismo e maggiori spazi da una parte all'altra

50' ROMANO! IL VANTAGGIO DEL CITTA' DI SAVONA! Il destro di Rapetti, trattenuto vistosamente in area dal diretto marcatore, diventa un assist per l'ex Albissola che, a porta sguarnita, deve solo spingere il pallone in fondo al sacco. 1-0 al "Faraggiana"

47' Rizzo in mezzo a cercare Rapetti, pallone direttamente tra le braccia di Fiori

46' squadre di nuovo in campo

SECONDO TEMPO

45' finisce senza recupero la prima frazione di gioco, 0-0 alla pausa tra Città di Savona e Masone

38' Vivarelli commette fallo da ammonizione su Romano, sulla punizione seguente c'è un bello spunto di Fancellu fermato al limite dell'area, la sfera non arriva a Romano e il Masone può ripartire

36' proteste dei genovesi per un tocco in area ai danni di Bardi, Di Maria concede vantaggio con Pastorino che spara alle stelle dopo una corta respinta della difesa biancoblu

32' traversone dalla destra di Craviotto, Rusca in proiezione offensiva salta più in alto di tutti senza però imprimere la forza giusta alla sfera, che si perde a lato

31' spunto di Pastorino, Matarozzo non si scompone e chiude in angolo

30' Craviotto da fuori area, destro troppo debole per impensierire Bova

26' rimane a terra Rusca dopo un contatto con Rapetti, nulla di grave per il centrale biancorosso

24' Craviotto a premiare il taglio di Pastorino alle spalle di Esposito, cross basso in mezzo respinto da Matarozzo, nuovo tiro dalla bandierina a favore della squadra di Cavanna

20' Rapetti centra in pieno la barriera, conclusione potente ma che non riesce a raggiungere lo specchio

19' Galleti in ritardo su Diroccia, ammonito il numero dieci del Masone. Piazzato da posizione centrale per il Città di Savona, siamo a circa trenta metri dalla porta difesa da Fiori

18' non riescono ad entrare in partita i biancoblu, poche idee e tanti errori di passaggio al momento di costruire l'azione

16' autentico miracolo di Bova, grandissimo riflesso sul tocco da pochi passi di Parodi, che aveva anticipato il diretto marcatore sul corner battuto dalla destra

15' calcia Baroni con il destro, tocca con la punta dei guantoni Bova, sarà calcio d'angolo per il Masone

14' Matarozzo è il primo ammonito del match, punizione interessante a favore dei genovesi

13' Fancellu taglia tutto il campo a pescare Romano al vertice, controllo difficile e il Masone può ripartire

9' non certo un avvio di partita scoppiettante, tanta imprecisione da una parte all'altra

5' poco ritmo in queste prime battute, squadre piuttosto guardinghe

1' si parte! Città di Savona in completo biancoblu, maglia rossa e calzoncini bianchi per il Masone

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Esposito, Diroccia, Apicella, Matarozzo, Romano, Rizzo, Rapetti, Ferrara, Buttu

A disposizione : Carai, Beani, Incorvaia, Brazzino, Marrapodi, Palumbo, Caredda, Doci

Allenatore : Caredda (Frumento assente)

MASONE: Fiori, Vivarelli, Parodi, Rampini, Baroni, Rusca, Pastorino, Bardi, Craviotto, Galleti, Muto

A disposizione : Odone, Amaro, Macciò L., Macciò E., Gatto, Bottino, Macciò M., Calabria, Bassi

Allenatore : Cavanna

Arbitro: Di Maria di Chiavari