Calcio | Nolese - Speranza è festa del gol (3-4), la spuntano gli ospiti trascinati da un Carocci irresistibile

Lo Speranza prosegue il suo cammino da capolista virtuale: il successo in trasferta per 4-3 sulla Nolese vale quota 10 punti in quattro partite, due in meno dell’Andora, che però ha disputato una gara in più. Una vittoria sofferta, arrivata al termine di una sfida ricca di emozioni e capovolgimenti, in cui la Nolese ha tenuto testa a una delle squadre più organizzate del campionato.



La cronaca.

Gli ospiti passano subito: al 20' Carocci firma lo 0-1. La Nolese reagisce e al 23' pareggia con Bruni. Nella ripresa, al 55', ancora Carocci riporta avanti lo Speranza, che al 70' allunga con Molinari per il 3-1. Sembra fatta, ma la Nolese ribalta l’inerzia in pochi minuti: al 71' Bruni accorcia e completa la sua doppietta, al 76' Godena firma il 3-3 e fa esplodere il pubblico di casa. Quando la partita sembra destinata a un pareggio, all’82' Carocci trova il suo terzo gol di giornata e regala allo Speranza il 4-3 che vale i tre punti.

Per i rossoverdi è arrivata l'ennesima conferma sulle potenzialità della rosa, mentre la squadra di Saccone (giovedì sera in campo per ilrecupero contro il Dego) ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto anche contro le formazioni d'alta fascia.

NOLESE – SPERANZA 3-4

Marcatori: 20' Carocci (S), 23' Bruni (N), 55' Carocci (S), 70' Molinari (S), 71' Bruni (N), 76' Godena (N), 82' Carocci (S).

Nolese: Malinverni, Casu (55' Folco), Bruni, Tripodi, Marangi (90' Pastorino), Garzoglio, La Rocca (55' Trisciani), Nazarenko, Aroca (80' Kazazi), Godena, Pittalis.

Allenatore: Saccone



Speranza: Fois, Molinari, Bianchi, Di Donato (85' Pasquino), Gallo, Orsolini, Fanelli, Palomba (46' Di Nardo), Palattella (58' Fancellu), Ottavi, Carocci.

Allenatore: Ponte



Arbitro: Pollero di Savona



