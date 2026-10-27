Calcio | Quasi 4 milioni di euro per gli stadi liguri, il presidente Ivaldi: "Un grazie a Regione Liguria e ai sindaci"

Il Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti esprime il proprio apprezzamento e ringraziamento alla Regione Liguria e alle amministrazioni comunali di Genova, Cairo Montenotte, Borgio Verezzi, Noli e Sestri Levante per l'attenzione riservata all'impiantistica sportiva di base, attraverso un importante programma di finanziamenti destinato a cinque strutture utilizzate dalle società calcistiche del territorio.

Gli interventi, finanziati nell'ambito del Fondo Strategico Regionale, prevedono un investimento complessivo di 3.978.000 euro, con una compartecipazione economica che vede la Regione Liguria sostenere il 70% della spesa, pari a 2.784.600 euro, e le amministrazioni comunali contribuire per il restante 30%, corrispondente a 1.193.400 euro.

Un impegno economico significativo, che interessa impianti distribuiti in diverse aree della regione e testimonia l'importanza della collaborazione tra istituzioni nella programmazione degli interventi destinati alle infrastrutture sportive. Per il movimento calcistico dilettantistico ligure, la disponibilità di strutture adeguate rappresenta infatti una condizione essenziale per garantire continuità all'attività delle società, favorire la partecipazione dei giovani e sostenere il lavoro quotidiano di dirigenti, tecnici e volontari.



I cinque impianti interessati dai finanziamenti



Nel dettaglio, gli investimenti riguardano il Campo Sportivo Cige De Martini di Genova, per il quale è previsto un importo complessivo di 860.000 euro, con un finanziamento di 602.000 euro a carico della Regione Liguria e 258.000 euro a carico del Comune; il Campo Sportivo Rizzo di Cairo Montenotte, destinatario dell'intervento economicamente più rilevante, pari a 1.591.000 euro, di cui 1.113.700 euro finanziati dalla Regione e 477.300 euro dall'amministrazione comunale; il Campo Sportivo Comunale di via Valle a Borgio Verezzi, con un investimento complessivo di 600.000 euro, suddiviso tra 420.000 euro di contributo regionale e 180.000 euro di compartecipazione comunale; il Campo Sportivo Mazzucco di Noli, anch'esso interessato da un finanziamento complessivo di 600.000 euro, di cui 420.000 euro a carico della Regione e 180.000 euro a carico del Comune; e il Campo Sportivo Bottai di Riva Trigoso, nel Comune di Sestri Levante, per il quale sono previsti 327.000 euro, con una partecipazione di 228.900 euro della Regione Liguria e 98.100 euro dell'amministrazione comunale.



La distribuzione territoriale degli investimenti assume particolare rilevanza per una realtà come quella ligure, nella quale l'attività calcistica dilettantistica si sviluppa attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive, spesso profondamente radicate nel tessuto sociale delle rispettive comunità. La qualità e la disponibilità degli impianti incidono direttamente sulle possibilità di organizzare allenamenti, competizioni e attività dei settori giovanili, oltre che sulla capacità delle società di programmare il proprio lavoro nel medio e lungo periodo.



Il presidente Giulio Ivaldi: «Un investimento sul futuro delle nostre società»



A nome dell'intero movimento calcistico dilettantistico regionale, il presidente del Comitato Regionale Liguria della LND, Giulio Ivaldi, ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento alle istituzioni coinvolte, sottolineando il valore degli interventi programmati e della collaborazione tra i diversi livelli amministrativi.



«Desidero esprimere, personalmente e a nome di tutto il Comitato Regionale Liguria della Lega Nazionale Dilettanti, un sincero ringraziamento alla Regione Liguria e ai sindaci delle città interessate per la sensibilità e l'attenzione dimostrate nei confronti dell'impiantistica sportiva di base. Si tratta di un impegno economico importante, che riconosce il ruolo delle nostre società e la necessità di mettere a loro disposizione strutture sempre più adeguate alle esigenze dell'attività calcistica. Il contributo della Regione, pari al 70% degli investimenti, e la partecipazione dei Comuni per il restante 30% rappresentano un esempio concreto di collaborazione istituzionale a beneficio dello sport e del territorio».



Il presidente Ivaldi ha quindi richiamato l'attenzione sul significato che gli impianti sportivi rivestono nella vita delle comunità locali e sull'importanza di continuare a sostenere le realtà dilettantistiche.



«Chi vive quotidianamente il calcio dilettantistico conosce bene il valore di un campo sportivo per una società e per la comunità che le ruota attorno. Sono luoghi nei quali centinaia di ragazzi e ragazze hanno la possibilità di praticare sport, crescere, confrontarsi e condividere esperienze formative. Dietro ogni società ci sono dirigenti, allenatori, collaboratori e famiglie che dedicano tempo, energie e risorse per garantire la continuità di queste attività. Poter contare su impianti funzionali e adeguati significa offrire loro condizioni migliori per svolgere questo lavoro e contribuire alla crescita dell'intero movimento».



«Per queste ragioni – conclude Ivaldi – considero particolarmente significativo il segnale arrivato dalle istituzioni regionali e comunali e come Comitato Regionale continueremo a rappresentare le esigenze delle società affiliate e a favorire il dialogo con le istituzioni, nella convinzione che la collaborazione sia fondamentale per garantire al calcio dilettantistico ligure prospettive di sviluppo e strutture all'altezza del suo importante ruolo sportivo e sociale».



Il Comitato Regionale Liguria della LND rinnova pertanto il proprio ringraziamento alla Regione Liguria e ai sindaci dei cinque Comuni coinvolti, riconoscendo negli investimenti programmati un contributo concreto al miglioramento del patrimonio impiantistico regionale e al sostegno delle numerose società che, attraverso la propria attività quotidiana, costituiscono una componente fondamentale del sistema sportivo ligure.