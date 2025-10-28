Calciomercato, il portiere Giuseppe Agostino saluta l'Imperia: è il nuovo portiere del Savona

Movimenti di mercato in casa Imperia. Nonostante il buon momento di forma, i nerazzurri sono sempre orientati a migliorare la qualità della rosa.

Da una parte c'è la risoluzione del contratto con il portiere Giuseppe Agostino, approdato ufficialmente al Savona e con il difensore greco Kostantinos Antonopoulos, dall'altra torna a vestire la maglia dell'Imperia il giovane difensore, classe 2007, Gabriele Gemetto, dopo l'esperienza con la Spal.

Uscita importante nel comparto portieri, con Agostino che era arrivato dopo l'esperienza al Ravenna e i trascorsi al Genoa. Potrebbe essere Rossi a guadagnare la maglia da titolare, che tra l'altro ha già vestito in occasione del match vinto a Vinovo contro il Chisola nell'ultima domenica.

È possibile ipotizzare un nuovo innesto per quanto riguarda gli estremi difensori. Antonopoulos invece non ha mai trovato spazio nel corso di questo campionato, ed è l'ennesimo movimento registrato nel comparto difensivo tra entrate e uscite.



