Calcio | Il Q&V resta a secco anche a secco anche a Ospedaletti, gli orange domani sfideranno il Cengio

Al “Ciccio Ozenda” l’Ospedaletti conquista tre punti contro il Quiliano&Valleggia, al termine di una gara spettacolare e giocata ad alti livelli da entrambe le formazioni.



Orange subito in vantaggio al 5’ con Brizio, che raccoglie il lungo rinvio di Bazzoli sulla trequarti e trafigge il portiere avversario di potenza. Passano appena cinque minuti e il numero 9 di casa firma la personale doppietta, insaccando di testa sull’ottimo cross di Angeli. Al 14’ il Quiliano&Valleggia accorcia le distanze con Minetti, che piazza il pallone all’incrocio dei pali al termine di un’azione di contropiede.



Al 65’ Santarsiero viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri va Angeli, che però conclude sul palo. Ma tre minuti più tardi il numero 10 si fa subito perdonare firmando la rete del 3-1: cross di Santarsiero, Angeli si libera di un difensore avversario e mette il pallone nell’angolino. All’82’ gli ospiti accorciano nuovamente le distanze con un eurogol di Minetti che, al volo, insacca sotto l’incrocio dei pali. Ultimo brivido del match allo scadere, con Fusetti che sorprende la difesa orange e Fontana che evita il pareggio allontanando il pallone ormai destinato alla rete.



Una vittoria che lancia l’Ospedaletti in zona playoff, in attesa del recupero della gara sul campo del Cengio, in programma mercoledì. Fischio d’inizio alle 20.



Ospedaletti - Quiliano&Valleggia 3-2

Marcatori: Brizio 5’ e 10’, Minetti 14’ e 82’, Angeli 68'





LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Fontana, 3 Santarsiero, 4 Coppola (65’ 18 Cappello (80’ 13 Materazzi)), 5 Mema, 6 Cianci, 7 Cascone S., 8 Calvini, 9 Brizio, 10 Angeli, 11 Ben Belgacem

A disposizione: 12 Gallo, 14 Cascone R., 15 Zanetti, 16 Di Marco, 17 Gentile

Allenatore: Fabio Luccisano

Quiliano&Valleggia: 1 Fradella, 2 Cestelli, 3 Andreazza, 4 Salani (73’ 14 Giglio), 5 Scancarello (57’ 18 Rapetti), 6 Fontana, 7 Mencacci (70’ 16 Mata K.), 8 Olivieri, 9 Fusetti, 10 Mara (50’ 19 Mata E.), 11 Minetti

A disposizione: 12 Bruzzone, 13 Serio, 15 Brini, , 17 Mata A., 20 Pischedda

Allenatore: Enrico Ferraro

Arbitro: Alessandro Cattunar (Imperia)

Ammoniti: Fontana, Santarsiero