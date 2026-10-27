Calciomercato | Colpo australiano per l'attacco del Cisano, per mister Porcella c'è Ferdinando Fameli

Il Cisano avrà presto un ulteriore volto nel cuore dell'attacco.
Da poche ore è partito l'iter bucocratico per il tesseramento della nuova punta biancoblu: questa sera al "Raimondo" è infatti arrivato Ferdinando Fameli.
Classe 2000 e originario di Blacktown, località a pochi chilometri da Sydney, Fameli si appresta a vivere la sua prima esperienza nel calcio italiano. Il giocatore è stato fortemente voluto da mister Porcella, che punta su di lui per ampliare le soluzioni a disposizione nel fronte offensivo.