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Calcio | 27 ottobre 2026, 19:36

Calciomercato | Colpo australiano per l'attacco del Cisano, per mister Porcella c'è Ferdinando Fameli

Calciomercato | Colpo australiano per l'attacco del Cisano, per mister Porcella c'è Ferdinando Fameli

Il Cisano avrà presto un ulteriore volto nel cuore dell'attacco.

Da poche ore è partito l'iter bucocratico per il tesseramento della nuova punta biancoblu: questa sera al "Raimondo" è infatti arrivato  Ferdinando Fameli.

Classe 2000 e originario di Blacktown, località a pochi chilometri da Sydney, Fameli si appresta  a vivere la sua prima esperienza nel calcio italiano. Il giocatore è stato fortemente voluto da mister Porcella, che punta su di lui per ampliare le soluzioni a disposizione nel fronte offensivo.


 

Lorenzo Tortarolo

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