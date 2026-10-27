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Calcio | 27 ottobre 2026, 09:18

Calcio | Il Pietra la spunta nel recupero con il gol di Dominici, gli scatti del successo contro il Golfo Paradiso (FOTOGALLERY)

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Redazione

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