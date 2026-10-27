Calcio | Promozione. Un punto a testa per Ceriale e San Cipriano: gli scatti dell'1-1 (FOTOGALLERY)

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Calcio | Il Q&V resta a secco anche a secco anche a Ospedaletti, gli orange domani sfideranno il Cengio
Calcio | Nolese - Speranza è festa del gol (3-4), la spuntano gli ospiti trascinati da un Carocci irresistibile
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Calcio | Ufficiale la designazione per il match di Coppa tra Savona e Carcarese
Calcio | Anche Boschetto promuove il Millesimo: "Hanno idee e qualità, oltre che una buona preparazione tattica" (VIDEO)
lunedì 26 ottobre
Calcio | Mehmetaj bum-bum, la San Francesco Loano in inferiorità numerica impone il pareggio alla Sestrese
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27 ottobre 2026, 15:48
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Beluffi e un autogol di Aicardi le marcature della gara
Eric Parodi
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