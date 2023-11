Savona. Il 24 e 25 novembre la tavola rotonda "Donne in Corsa: Sport, Impresa, Comunicazione"

Il convegno ha l'intenzione di ispirare, motivare e promuovere il dialogo su temi cruciali per il progresso sociale e professionale delle donne.

Il programma dettagliato comprende relatori e relatrici che condivideranno le loro esperienze e conoscenze sulla comunicazione efficace per la leadership femminile, la presenza delle donne nei campi STEM, la parità salariale e strategie per la prevenzione della violenza di genere.

Questo è anche un momento per riflettere sull'evoluzione dell'imprenditoria femminile e su come le donne stanno plasmando il futuro in vari settori professionali.