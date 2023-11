Calcio, Coppa Italia. Vado di nuovo in campo, al 14:30 arriva al Chittolina la Casatese

Un'opportunità per riprendere il passo vincente interno al Chittolina e anche per rodare al meglio chi ha avuto meno minuti a disposizione nelle ultime settimane: il Vado torna in campo oggi pomeriggio per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D per affrontare la Casatese.

I ragazzi di Cottafava sfideranno quindi i ragazzi della provincia di Lecco, reduci dalla sconfitta esterna sul campo dell'Arconantese e comparabili per graduatoria proprio ai rossoblu.

Chi passerà il turno affronterà la vincitrice di Asti - Bra, le uniche due squadre "superstiti" nel girone A assieme proprio al club del presidente Tarabotto.

Ancora out Lo Bosco, spazio quindi a Padovan, in attesa della migliore condizione fisica e al rientrante Opoku.

Ecco il quadro completo degli incontri e il tabellone

Sedicesimi di Finale - Abbinamenti e arbitri

Parte sinistra del tabellone

Gara 1 Dolomiti Bellunesi-Luparense (Casali di Crema)

vs

Gara 2 Campodarsego-Union Clodiense (Matteo di Sala Consilina)

Gara 3 Varesina-Arconatese (Leorsini di Terni)

vs

Gara 4 Palazzolo-Real Calepina (El Ella di Milano)

Gara 5 Asti-Bra (Mantella di Livorno)

vs

Gara 6 Vado-Casatese (Falleni di Livorno)

Gara 7 Livorno-Poggibonsi (22 Novembre - ore 14.30)

vs

Gara 8 Follonica Gavorrano-Sansepolcro (Zito di Rossano)

Parte destra del tabellone

Gara 9 Corticella-Imolese (Rodighiero di Vicenza)

vs

Gara 10 Campobasso-Alma Juventus Fano (29 Novembre – ore 14.30)

Gara 11 Ardea-Tivoli (Giudice di Frosinone)

vs

Gara 12 Cynthialbalonga-Trastevere (Moncalvo di Collegno)

Gara 13 Casarano-Fidelis Andria (Iurino di Venosa)

vs

Gara 14 Paganese/ Cavese-Rotonda (Scarpati di Formia)

Gara 15 Fc Lamezia-Angri (annullata per ritiro Fc Lamezia)

vs

Gara 16 Akragas-Trapani (Isoardi di Cuneo)