Calcio, Albenga. Rottura del crociato per Ruggiero. Tanti gli sguardi sui giocatori locali

Giovanni Ruggiero lascerà Albenga nella giornata odierna.

Gli esami hanno infatti confermato la rottura del legamento crociato per il giovane laterale classe 2005.

Un peccato per il ragazzo e per il club del presidente Cosenza, forte di un giocatore under di buon valore.

Ciò porterà inevitabilmente i direttori a ricercare un pari leva da integrare nell'organico.

Restando in ambito mercato, tante voci stanno riguardando i giocatori del comprensorio ingauno, con i club locali interessati a possibili innesti. Su questo fronte il club fa muro, a tutela della rosa strutturata nel corso dell'estate.