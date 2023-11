Calcio. Imperia, trasferta insidiosa contro la Genova Calcio. Buttu: "Il gruppo è sempre sul pezzo"

Dopo essere stati i primi in campionato a fermare l'Angelo Baiardo, l'Imperia guarda alla sfida di domani in casa della Genova Calcio. I neroazzurri recuperano Szerdi e Leo, non al meglio domenica scorsa e partiti dalla panchina, mentre dovranno fare a meno di Biffi, unico assente per l'infortunio rimediato proprio nel riscaldamento della scorsa giornata, quando doveva partire titolare ma a 15' dal fischio d'inizio è stato costretto al forfait.

Mister Pietro Buttu presenta così la gara dei suoi: "Il gruppo è sempre sul pezzo, sono soddisfatto di loro, sono ragazzi che si allenano sempre al massimo, consci delle possibilità e di cosa possono fare. La Genova Calcio non la scopriamo ora, è una squadra costruita da anni per fare bene, che potrebbe tranquillamente stare dove al momento si trovano Baiardo e Rivasamba, e noi sappiamo che bisogna andare ad affrontare la gara in casa loro con il piglio giusto, per non rischiare di rimediare una figuraccia, ma non è il nostro caso". "Ormai il ko di Arenzano è archiviato, un incidente di percorso che in una stagione così lunga ci può stare. La nostra testa ora è alla partita di domani", conclude Buttu. E poi i neroazzurri potranno concentrarsi sul ritorno della semifinale di Coppa di mercoledì contro il Campomorone.