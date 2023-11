Giudice Sportivo, Eccellenza: sono dieci i giocatori squalificati almeno per un turno

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 19/11/2023





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

ARENA FABIO (FORZA E CORAGGIO)

ALLENATORI SQUALIFICA PER UNA GARA

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORRADI ALBERTO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PASTORINO LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

LORENZINI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

ALVAREZ BARRETO PABLO ALEJANDRO (TAGGIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

GNECCHI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

BERTOZZI ALESSANDRO (FORZA E CORAGGIO)

SCARRONE TOMMASO (IMPERIA CALCIO SRL)

CANOVI DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

MARTELLI MATTEO (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

PIANA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BIGINI JONATHAN (FORZA E CORAGGIO)

FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

VIOLA MATTIA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CASTAGNA AMERIGO (IMPERIA CALCIO SRL)

RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA CALCIO SRL)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

QUEIROLO CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

KANE RASSIDOU (TAGGIA)

PEIRANO LORENZO (TAGGIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

BORREANI MARCO GIULIO (ANGELO BAIARDO)

BARONI LUCA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MARESCA MATTEO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CARBONE ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CIRRINCIONE ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

BETTATI SIMONE (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (II INFR)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

REZI ERMIR (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

D ARRIGO MATTIA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CAMPANER LORENZO (BUSALLA CALCIO)

DONDERO CESARE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

COSTA MATTEO (FORZA E CORAGGIO)

FALL MODOU (FORZA E CORAGGIO)

APRILE MATTEO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BARRE SUAREZ BRUNO A. (SAMMARGHERITESE 1903)

MAURA NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

PRETI MATTEO (SERRA RICCO 1971)

AMMONIZIONE (I INFR)

GRANI EROS (ANGELO BAIARDO)

SPADONI CHRISTIAN (ATHLETIC CLUB ALBARO)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE S.OLCESE)

DOTTO LORENZO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BELLONI DAVIDE (FORZA E CORAGGIO)

MANFREDI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

SERRA JAUCH SANCHE MOISES D. (SERRA RICCO 1971)