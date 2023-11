Pallanuoto, EuroRari che vittoria! Il Vasas si inchina ai biancorossi, alla "Zanelli" finisce 16-13

RARI NANTES SAVONA - VASAS PLATEK 16-13

0.00 Finisce con Nicosia che blocca anche l'ultimo tentativo ungherese. La Rari batte il Vasas e si qualifica al turno successivo di Len Euro Cup.

0.06 Campiopiano mette il sigillo sulla notte storica della Rari, 16-13.

0.33 Vasas che risale a -2 con Lakatos ma ormai la serata è tinta di biancorosso.

1.23 Retroguardia di ferro quella savonese, gioco fermo per time out con Rizzo che ha ancora qualcosa da dire agli arbitri sull'episodio del gol fantasma.

2.00 Gol fantasma della Rari, per la direzione di gara il pallone non è entrato. Rumoreggia l'impianto di corso Colombo.

2.48 Finisce il match di Figlioli, la Rari ora difende senza lesinare falli.

2.59 Difesa ok e ripartenza micidiale: padroni di casa che salgono a +3, è ancora Bruni a esaltare la "Zanelli".

3.50 Gli ungheresi sbattono su Nicosia, la squadra di Angelini conserva il doppio vantaggio. Cala il sipario sulla partita di Guidi.

4.16 Gol di Bruni! La Rari va a segno al termine di un'azione manovrata: rete di passaggi e girata vincente sotto misura del numero 8. Il Vasas ricorre ad un time out.

5.14 Traversa di Patchaliev, pallonetto privo di fortuna del numero 3 biancorosso.

6.33 Erdelyi! Eccolo il gol dell'ex, Rari che torna a +1.

7.00 Pareggia il Vasas, staffilata di Rasovic che si insacca con l'aiuto della traversa. Poco prima è finita la partita di Rocchi (terzo fallo).

8.00 Inizia l'ultima parte di gara ed è subito possesso per la Rari.

Quarto tempo

0.00 Si chiude il terzo tempo senza ulteriori reti, merito anche del portiere ospite abile a fermate Bruni.

0.39 Nel Vasas finisce la partita del numero 7 Dala, giunto al terzo fallo. Time out chiamato da Angelini, il Savona ripartirà con la possibilità di andare al tiro.

0.59 Randelovic colpisce ancora, -1 Vasas.

2.19 Quante emozioni alla Zanelli! Nicosia e la traversa, la Rari si salva due volte e poi Guidi beffa il neoentrato Mizsei sul suo palo.

3.57 Il Vasas reagisce da grande squadra, Burian riporta sotto gli ungheresi.

4.29 C'è il break della Rari: dopo un'occasione mancata dagli ospiti, Patchaliev non sbaglia ed è 11-9.

5.08 Vavic! Ancora Rari in gol, 10-9.

5.23 Gran gol del Vasas, pallonetto beffardo di Randelovic. Nel frattempo finisce la partita di Urbinati, terzo fallo.

5.38 Nicosia mura Randelovic, la Rari riparte ma non riesce a sfruttare l'occasione.

6.29 Patchaliev! La Rari si porta sul +1, conclusione fulminea del classe 2002.

6.54 La Rari si difende alla grande, Angelini suona la carica!

7.35 Niente da fare per i padroni di casa, ora è il Vasas che può attaccare.

8.00 Riprende il gioco con la Rari che ha l'occasione per andare al tiro.

Terzo tempo

0.00 Si chiude una seconda frazione ricca di emozioni, tensione alta in vasca e a bordovasca con Nikic infuriato con la direzione arbitrale.

0.05 La Rari non molla! Vavic fa 8-8, che partita!

0.22 Gol del Vasas, Rari sfortunatissima: il tiro di Randelovic centra la traversa e colpisce la schiena di Nicosia finendo in rete.

1.18 Pareggio del Vasas, a segno stavolta ci va Batori.

1.54 Fallo di Rasovic, la Rari recupera il pallone. Campopiano ci prova, para Levai e il Vasas è di nuovo lanciato verso Nicosia.

2.09 Fallo in attacco, nuovo possesso per gli ungheresi.

2.21 Partita accesa, la "Zanelli" è una bolgia: il Vasas non trova la porta, ripartono i padroni di casa.

2.48 Rigore per il Savona! Fallo di Levai e per Figlioli c'è l'occasione di andare in gol. Il numero 4 è glaciale, Rari a +1.

3.24 Che parata di Nicosia! La botta di Bedo sembra ormai destinata in rete, la manona del numero 1 biancorosso ha però detto no. Ancora Nicosia a 3.17 si conferma attento.

3.44 Il pareggio della Rari! Campopiano letale per Levai, è 6-6!

5.54 Figlioli!!!! Nicosia para e sull'azione seguente è il numero 4 biancorosso a sbloccare una situazione complicata. Rari a -1 e dagli spalti della "Zanelli" sale l'incitamento per i biancorossi.

5.30 Rari imprecisa, il Vasas riguadagna il possesso.

5.45 Rocchi non trova la rete ma c'è ancora un'occasione per i biancorossi.

6.14 Traversa di Batizi, la Rari riparte alla ricerca del gol.

6.31 Rari che non sfrutta la propria azione offensiva, qualche scintilla in vasca e Nikic ne approfitta per chiamare un time out.

7.00 Azione insistita degli ospiti che realizzano il sesto gol con Dedovic, 4-6.

7.25 Randelovic tenta la fortuna da lontano, Nicosia devia a lato.

8.00 Subito Vasas all'attacco

Secondo tempo

0.00 Termina una equilibratissima prima frazione, Rari sotto di un gol. Sostanziale parità anche per i falli sanzionati. Quattro giocatori per parte a referto con un fallo con il solo Urbinati nel savona a quota due.

0.28 Nicosia strepitoso dice due volte no agli avversari ma il Vasas non demorde e alla fine trova il gol in superiorità numerica con Bedo.

1.22 Urbinati, diagonale vincente! Nuovo pareggio savonese.

1.55 Burian riporta avanti gli ospiti, 3-4.

2.21 Si unisce alle danze, alla sua maniera, Pietro Figlioli: pareggio della Rari.

3.20 Clamorosa traversa di Campopiano, la "Zanelli" aveva pregustato il pari: boato di disappunto per la sfortunata conclusione.

3.55 Accorcia le distanze la Rari, Vavic da posizione defilata firma il secondo gol biancorosso.

4.21 Selley-Rauscher! Un siluro dalla distanza, Nicosia battuto per la terza volta.

4.45 Campopiano ci prova, Levai dice no. Sugli scudi fin qui l'estremo difensore del Vasas.

5.16 Il Vasas si riporta in vantaggio, ancora Rasovic implacabile.

5.36 Il pareggio della Rari! Patchaliev questa volta trova il bersaglio, match nuovamente in parità.

6.00 Vasas vicino al raddoppio con Rasovic, si salva Nicosia forse anche con l'aiuto del palo.

6.30 Ci prova Patchaliev a riequilibrare subito la contesa, ancora attento il portiere ospite.

7.01 Vasas in vantaggio, a segno Burian.

7.30 Ci prova Erdely, ex di giornata, para Levai. Il Vasas si proietta in avanti.

8.00 Inizia il match della "Zanelli", il primo possesso è della Rari Nantes Savona.

Primo tempo

Vincere per conquistare la qualificazione con un turno di anticipo: la BPER Rari Nantes Savona torna in vasca, tra le mura amiche della piscina “Zanelli”, contro gli ungheresi dell’A-HID Vasas Plaket nell’incontro valevole per la 5^ giornata dei Preliminary Round della Len Euro Cup 2023/2024.

Si ritrovano di fronte, ancora una volta, le due finaliste dello scorso anno con i biancorossi savonesi che dovranno fare a meno di Bogdan Durdic: il montenegrino è squalificato per una giornata a seguito dell’espulsione subito nella partita con l’Apollon Smyrnis di giovedì scorso.

Di seguito gli schieramenti delle due squadre : RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli, Vavic, Rizzo, Urbinati, Bruni, Campopiano, Guidi, Bragantini, Erdelyi, Da Rold. ALLENATORE: Alberto Angelini.

VASAS PLATEK: Levai, Rasovic, Dedovic, Randelovic, Zerinvary, Selley-Rauscher, Dala, Burian, Lakatos, Batori, Bedo, Batizi, Mizsei.

ALLENATORE: Slobodan Nikic.