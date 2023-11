Carcarese. I disegni dei Pulcini e degli Esordienti a favore della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Un cuore, il regalo di un fiore, una donna che combatte, un’altra, tutta sola, seduta su una panchina rossa. Un pensiero a Giulia Cecchetin. E poi gli altri simboli di questa battaglia così importante: le scarpe rosse e il fiocco rosso. Sono queste alcune delle immagini che i Pulcini e gli Esordienti del settore giovanile della Carcarese hanno riprodotto nei loro disegni, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Disegni semplici, genuini, immediati che raccontano un tema così scomodo, soprattutto per un bambino, e cercano di insegnare anche a noi adulti. Perché tutti insieme dobbiamo combattere affinchè nessun’altra donna debba soffrire, subire violenza o addirittura morire per le mani di un uomo che è stato amico, confidente, fidanzato, marito e compagno di vita, ma che quella vita l’ha portata via.

Ed è proprio per questo che la Carcarese quest’anno ha deciso di coinvolgere le squadre del settore giovanile, perché l’educazione all’amore, al rispetto, all’affetto deve essere insegnata ai bambini per crescere uomini degni di questo nome. Ma siamo certi che anche noi possiamo imparare dalla purezza e genuinità delle emozioni dei nostri bimbi che con estrema semplicità sono in grado di aprirci gli occhi e ricordarci i valori davvero importanti.

Ai piccoli campioni biancorossi e alle loro famiglie, un immenso grazie per aver partecipato a questa iniziativa, un piccolo gesto per una grande battaglia! NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!