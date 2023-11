Celle e il Celle Varazze Volley piangono la scomparsa di Agostino "Stino" Zunino

Celle in lutto per la scomparsa all'età di 68 anni di Agostino Zunino.

Conosciuto e stimato da tutti come "Stino", è stato per anni giocatore, allenatore e dirigente del Celle Varazze Volley.

"Ci sono notizie che non vorremmo mai dare. Questa notte è venuto a mancare Agostino Zunino, una delle colonne portanti della nostra società. Prima come atleta, poi come allenatore, infine come dirigente, 'Stino' ha letteralmente visto nascere e crescere il movimento della pallavolo locale - il ricordo e messaggio di cordoglio del Celle Varazze Volley - Ancora un paio di mesi fa era con noi in palestra a sistemare reti, tende, carrelli dei palloni... per consentire alle nostre ragazze di affrontare al meglio una nuova stagione sportiva. Non ci resta che rivolgere le condoglianze e un grande abbraccio alla famiglia. In particolare alla figlia, Alessandra Zunino, nostra ex giocatrice e allenatrice. Ciao Stino... e grazie".

Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 29 novembre, alle 15.30 nella chiesa di San Michele a Celle Ligure.

Lascia la moglie Floriana, la figlia Alessandra, il genero Adolfo, il nipotino Achille e tutti i parenti.