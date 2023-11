Calcio, Carcarese. Umore alto per il presidente Ferrero e Nonnis, ecco la conferenza stampa post Ceriale (VIDEO)

Grande soddisfazione nel post partita nei corridoi del Corrent per il largo successo della Carcarese sul Ceriale.

In sala stampa ecco il presidente Ferrero e il difensore Nicholas Nonnis.

IL PRESIDENTE ALESSANDRO FERRERO: “La Carcarese vista in campo con il Ceriale è la Carcarese che qualsiasi presidente vorrebbe vedere: attaccamento alla maglia, lotta su ogni pallone, amicizia dentro e fuori dal campo. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra vera, come lo eravamo l’anno scorso, il gruppo è formato da amici e questo ha fatto la differenza e spero continui a farla. La mia più grande soddisfazione dopo questa giornata? Sicuramente rivedere i tifosi sulla rete a festeggiare con i ragazzi. Speriamo che i tifosi tornino ad essere vicini anche alla società, perché noi abbiamo sempre cercato di agire per il bene della Carcarese”

IL DIFENSORE NICHOLAS NONNIS: “È stato un periodo difficile, ma le grandi squadre si vedono nei momenti di difficoltà. Speriamo di portare avanti quanto fatto oggi. Abbiamo affrontato una squadra molto brava, che giocava molto e lanciava poco, noi siamo stati solidi in difesa e prima del gol, che sapevamo sarebbe arrivato, abbiamo avuto diverse occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Ora non guardiamo la classifica, a Natale faremo un bilancio e cercheremo di migliorare il più possibile la nostra posizione. Domenica andremo a Genova per fare battaglia alla Sestrese e cercare di portare a casa i tre punti”