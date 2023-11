Pallanuoto. Rari Nantes Savona tritatutto, Trieste in gara solo un tempo (17-6)

Un pizzico di preoccupazione c'era nel team biancorosso a causa dell'assenza iniziale di Bruni per influenza e i problemi alla spalla di Vavic, ma l'intera truppa savonese ha risposto presente.

I giuliani hanno retto di fatto pochi minuti, prima dello strappo decisivo della squadra di Angelini tra il termine della prima frazione e il secondo quarto; non a caso la Rari è andata all'intervallo lungo sul 10-3 a proprio favore.

Le condizioni del centroboa titolare non ha impattato sulla capacità offensiva. Rocchi si è reinventato a tratti nuovamente nel ruolo, realizzando anche una rete, ma è stata come sempre l'organicità della manovra biancorossa a garantire una buona efficacia al tiro. Convincente anche la compattezza difensiva, grazie agli interventi di Nicosia tra cui un rigore parato (spazio anche per Da Rold nell'ultimo quarto).