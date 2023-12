Calcio, Prima Categoria. Gli anticipi oggi sono cinque: apre la Vadese, stasera in campo Spotornese, Vadino e Baia Alassio

Torna ad essere bello pingue il programma degli anticipi nei due gironi ponentini di Prima Categoria.

Nel girone A appuntamento con un intrigante Vadino - Baia Alassio alle 20:45, mentre buona parte del programma del girone B sarà concentrato nel pomeriggio.

Alle 14:30 via a Masone - Old Boys Rensen, mentre alle 15:00 toccherà scendere in campo alla Vadese, ospite del Multedo Levante. Medesimo orario per Rossiglionese - Lido Square.

Alle 19:30 spazio alla Spotornese, alla ricerca del guizzo per chiudere la crisi di risultati da cui è coinvolta praticamente da inizio campionato.

Il programma: