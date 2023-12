Il ruolo di Bitcoin in un mondo post-pandemia: serbatoio di valore o valuta?

Gli impatti di questa pandemia hanno spinto molte persone a riconsiderare gli investimenti convenzionali. Non sorprende che molte persone abbiano iniziato a commerciare e investire in criptovalute come Bitcoin durante la pandemia. Il crescente numero di persone che investono in progetti legati a Bitcoin, inclusa l'estrazione, e i loro impatti ambientali hanno spinto alcuni governi ad adottare misure rigorose contro le criptovalute.

La maggior parte delle persone e dei prodotti finanziari hanno sperimentato gli impatti della pandemia di COVID-19 in modi diversi. Questa pandemia ha colpito in modo significativo diversi settori economici, siano essi le materie prime, le azioni o il mercato delle criptovalute. Inoltre, le persone in molti settori hanno avvertito gli effetti della pandemia. Ad esempio, la maggior parte degli investitori ha subito perdite significative quando le operazioni aziendali si sono fermate o hanno rallentato.

Ad esempio, la Cina ha vietato Bitcoin citando preoccupazioni ambientali dovute alle grandi quantità di energia che il mining di criptovalute consuma da fonti non rinnovabili. Tuttavia, Bitcoin ha continuato a svolgere un ruolo cruciale come riserva di valore e valuta.

Il Bitcoin è un asset digitale durevole. Questo perché non è soggetto a usura, deterioramento o danni fisici. Questa criptovaluta esiste fintanto che la sua rete di supporto è in funzione. Pertanto, è possibile investire in essa come serbatoio di valore.

Le persone hanno utilizzato l'oro come serbatoio di valore, ma è costoso e ingombrante da conservare e trasportare. Il Bitcoin è di facile accesso e trasporto. Le persone lo tengono in forma digitale, il che significa che possono accedervi tramite dispositivi mobili. Pertanto, è un serbatoio di valore più conveniente.

I governi nazionali producono le valute fiat. Il valore di una valuta fiat deriva dalla sua accettazione generale come forma di denaro. Quindi, le monete e le banconote in dollari statunitensi sono utili come valuta perché le persone le accettano e le utilizzano come denaro nell'economia.

Una valuta svolge tre scopi principali. Funziona come mezzo di scambio, unità di conto e serbatoio di valore. Questo articolo ha mostrato come il Bitcoin funzioni come serbatoio di valore. Satoshi Nakamoto ha creato il Bitcoin come un sistema di pagamento digitale peer-to-peer. Inoltre, le persone accettano pagamenti per beni e servizi in questa criptovaluta. Pertanto, il Bitcoin può fungere da valuta poiché le persone lo accettano come pagamento per beni e servizi in questa criptovaluta.

Come unità di conto, il Bitcoin può aiutarti a calcolare il tuo patrimonio netto se calcoli gli asset che puoi acquisire in cambio della cripto nel tuo portafoglio digitale. Tuttavia, il Bitcoin deve ancora raggiungere completamente questa funzionalità poiché la maggior parte dei sistemi contabili può gestire solo due cifre decimali nei loro sistemi di prezzo.