Euro Cup. Una vittoria per il primo posto nel girone, alle 18:00 la RN Savona cerca i tre punti in casa dell'Honved

Gia, perchè con l'entrata in scena delle squadre eliminate dalla Champions League rappresenta una variabile da non sottovalutare in vista del prossimo sorteggio, seppur i biancorossi abbiano già staccato il pass qualificazione grazie alla vittoria interna sul Vasas.

Difficile che gli ungheresi si affidino ai catenacci visti alla Zanelli, l'Honved deve infatti vincere e attendere l'esito di Vasas - Apollon, sperando in un'improbabile successo degli ellenici per proseguire il proprio cammino.

La Rari non avrò in acqua Figlioli, sotto squalifica, ma ciò rappresenterà un ulteriore ingrediente di interesse per comprendere gli ulteriori passi in avanti dei savonesi in questo brillante avvio di stagione.

L’incontro inizierà alle 18:00 e sarà diretto dagli arbitri Andreja Stanojevic (Serbia) e Michiel Zwart (Olanda).

Il Delegato Len sarà Angel Moliner (Spagna).



La partita sarà trasmessa in diretta sulla Len TV al seguente link:

https://www.youtube.com/live/4PXWt4IuzBw?si=N48C9LiWm6c15fUI