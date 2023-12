Calcio. Ripristino in corso per la struttura informatica della LND

Il comunicato:

La Lega Nazionale Dilettanti informa che, a causa di un importante problema tecnico verificatosi alle proprie infrastrutture informatiche, a partire da venerdì 8 novembre tutti i servizi online, portale web compreso, sono stati resi irraggiungibili. La causa del disservizio, non dipendente dalla volontà della Lega Nazionale Dilettanti, ha provocato una serie di disagi alle Società, agli utenti ed al personale della Lega stessa. I tecnici sono al lavoro incessantemente al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile tutte le applicazioni. Al momento il portale lnd.it, seppure tornato visibile, presenta delle anomalie in ordine alla consultazione dei Comunicati Ufficiali e delle Circolari. Anche il Portale Società è tornato operativo anche se potrebbero manifestarsi brevi disservizi. Per garantire il regolare svolgimento delle gare, comunque, rimarrano operative le disposizioni transitorie emanate nel corso di questo week end di gare, fino ai posticipi già programmati. Seguiranno aggiornamenti.